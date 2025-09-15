A gyereked nem rossz – csak fáradt: a túlterhelt kisgyermek agya így jelez

Milyen jelekre érdemes figyelni?
A gyerekek fáradtsága nem mindig nyilvánul meg ugyanúgy, mint a felnőtteké. Bár ők is lehetnek álmosak vagy ingerlékenyek, előfordul, hogy a fáradtság más, kevésbé egyértelmű jeleken keresztül mutatkozik meg. Az egyik legtipikusabb ilyen jelenség a fokozott ingerlékenység, ahol a gyermek kisebb problémákra is heves reakciókkal válaszol. Ilyen esetekben a szülők gyakran érzik úgy, hogy a gyerek „rossz”, pedig valójában csupán kimerült.
A következő gyakori jel a figyelemcsökkenés, amely akkor válik szembetűnővé, amikor a gyerek nem tud egy dologra koncentrálni. Például egy egyszerű játék során is elveszíti a figyelmét, vagy többször próbál valami mást csinálni. Ez általában azért történik, mert az agy egyszerűen nem képes feldolgozni a beérkező információkat fáradt állapotban.