A gyereked nem rossz – csak fáradt: a túlterhelt kisgyermek agya így jelez

Gyakran hallani olyan szülői panaszokat, miszerint a gyerek egyszerűen nem tud nyugodtan megülni, minden apró hatásra reagál, vagy éppen hisztizik, amikor a legkevésbé sem lenne rá indok. Az ilyen viselkedés könnyen vezethet félreértésekhez, hiszen a felnőttek gyakran rosszaságnak vélik a gyermek viselkedését, holott sok esetben csupán a fáradtság jeleit mutatják. A mai világ felgyorsult ritmusa mellett nemcsak a felnőttek, de a gyerekek is a túlterheltség áldozataivá válhatnak, ami komoly hatással lehet az agyi működésükre és viselkedésükre is.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Milyen jelekre érdemes figyelni?

A gyerekek fáradtsága nem mindig nyilvánul meg ugyanúgy, mint a felnőtteké. Bár ők is lehetnek álmosak vagy ingerlékenyek, előfordul, hogy a fáradtság más, kevésbé egyértelmű jeleken keresztül mutatkozik meg. Az egyik legtipikusabb ilyen jelenség a fokozott ingerlékenység, ahol a gyermek kisebb problémákra is heves reakciókkal válaszol. Ilyen esetekben a szülők gyakran érzik úgy, hogy a gyerek „rossz”, pedig valójában csupán kimerült.

A következő gyakori jel a figyelemcsökkenés, amely akkor válik szembetűnővé, amikor a gyerek nem tud egy dologra koncentrálni. Például egy egyszerű játék során is elveszíti a figyelmét, vagy többször próbál valami mást csinálni. Ez általában azért történik, mert az agy egyszerűen nem képes feldolgozni a beérkező információkat fáradt állapotban.

A cikk folytatódik, lapozz!