5 trükk a garázs rendszerezéséhez, hogy rendezett és átlátható legyen végre

Az első lépés a hatékony tárolás megtervezése
Számos lehetőség közül választhatsz, például a falra szerelhető polcok és kampók lehetőséget adnak a vertikális tér kihasználására, míg a görgős tárolók könnyen hordozható megoldást kínálnak, ha például autószerelés közben az eszközeidre van szükséged.
Az eszközök kategorizálása és címkézése
Az átláthatóság kulcsa a rendszerezettség, amit remekül tudsz biztosítani, ha kategorizálod és címkézed a garázsban tárolt összes eszközt és tárgyat. Ez nem csak időt takarít meg a keresés során, de segíti a rend fenntartását is.
Gondolj arra, hogy a kisebb tárgyakat dobozokba, polcokra és kosarakba rakod, míg a nagyobb eszközöket, például kerti szerszámokat, külön tárolókba helyezed. Az összes kategóriát elláthatod címkékkel, hogy még egyértelműbbé váljon, hol találhatóak a szükséges dolgok.
