5 trükk a garázs rendszerezéséhez, hogy rendezett és átlátható legyen végre
istockphoto.com

5 trükk a garázs rendszerezéséhez, hogy rendezett és átlátható legyen végre

Lukács Kamilla
Írta 2025.08.25.

A garázs rendszerezése akkor sikeres, ha előtte alaposan átgondolod, milyen tárolási megoldások illenek legjobban az igényeidhez. Ehhez érdemes egy tervet készíteni, amelyben felméred a rendelkezésre álló helyet és annak lehetőségeit. Gondolj a magaslati tárolókra, a falra szerelhető rendszerekre vagy éppen az alacsony polcokra is.

Az első lépés a hatékony tárolás megtervezése

Számos lehetőség közül választhatsz, például a falra szerelhető polcok és kampók lehetőséget adnak a vertikális tér kihasználására, míg a görgős tárolók könnyen hordozható megoldást kínálnak, ha például autószerelés közben az eszközeidre van szükséged.

Az eszközök kategorizálása és címkézése

Az átláthatóság kulcsa a rendszerezettség, amit remekül tudsz biztosítani, ha kategorizálod és címkézed a garázsban tárolt összes eszközt és tárgyat. Ez nem csak időt takarít meg a keresés során, de segíti a rend fenntartását is.

Gondolj arra, hogy a kisebb tárgyakat dobozokba, polcokra és kosarakba rakod, míg a nagyobb eszközöket, például kerti szerszámokat, külön tárolókba helyezed. Az összes kategóriát elláthatod címkékkel, hogy még egyértelműbbé váljon, hol találhatóak a szükséges dolgok.

