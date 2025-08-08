Füstölők és keleti titkaik: Egészséges ez az illatvarázs?

Mire használják a füstölőket a keleti kultúrákban?
A füstölők használata évezredekre nyúlik vissza, és különböző kultúrákban az élet szinte minden területén jelen voltak. Különösen a keleti világban volt jelentős szerepük, ahol spirituális és gyógyító célokra is alkalmazták azokat. Kínában és Indiában a füstölőket szertartásokon, templomokban és meditációk során használták, és nem véletlenül: úgy hitték, hogy az illatok segítenek kapcsolatba lépni az istenekkel és spirituális síkokkal.
Az illatokhoz kapcsolódó rituálék már az ókori időkben is megjelentek, ahol a füstölők misztikus hatalmának köszönhetően fontos szerepet kaptak az élet különböző eseményein, legyen szó ünneplésről vagy gyászszertartásról.
