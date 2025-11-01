Mit tudnak a francia nők, amit a magyarok nem? Van 5 szokásuk, ami nálunk ritka

Persze nem feltétlenül szó szerint értve: a titkos kis kert lehet maga a szobád is, egy jó könyv, egy pihentető jógaóra vagy egy hosszú futás a természetben. A kis titkos kert lényege az, hogy legyen valahova bezárkóznod, ha úgy érzed, hogy minden összeesküdött ellened. Néha mindenkivel előfordul, hogy úgy érzi, összeesküdött ellene a világ. Ilyenkor a legjobb módszer az, ha bekuckózol önmagadba, és olyan dolgot csinálsz, amit igazán szeretsz – egyedül.



Ha ez éppen egy titkos kis kert, amit gondozgathatsz, akkor hajrá – ha egy jó könyv, amit el akarsz olvasni, ki se mozdulj órákon keresztül. Egy francia nő például vesz egy könyvet, amit nagyon szeret, vagy ami nagyon elgondolkodtatja, beül egy kávézóba, és csak olvas órákig. Aztán hazamegy a korábbi életéhez, a férjéhez, a gyerekeihez – ugyanúgy, mégis kicsit másképp, mert a könyv hatással volt rá, és kicsit más szemmel látja a világot. Megújul, pihen és feltöltődik egyszerre.



