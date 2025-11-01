Mit tudnak a francia nők, amit a magyarok nem? Van 5 szokásuk, ami nálunk ritka
Unsplash.com

Címlap / Életmód / Lélek / Mit tudnak a francia nők, amit a...

Mit tudnak a francia nők, amit a magyarok nem? Van 5 szokásuk, ami nálunk ritka

Nagy Niki
Írta 2025.11.01.

Szeretni és gyűlölni is lehet a franciákat, de annyi biztos: a helyi nők stílusa mellett nem lehet szó nélkül elmenni. Egy francia nőnek valahogy esszenciája van, egy olyan aura lengi körül, amit sehol máshol a világban nem találunk meg. J. C. Callan A francia nők nem alszanak egyedül című könyvében betekintést enged a hölgyek önbizalmának titkaiba.

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

1/5 Használják a gyönyörű dolgaikat, hétköznap is

Megvan az a szép fehérnemű, amit csak akkor veszel fel, ha a barátod is látja? Akkor most fogd magad, és húzd fel otthonra, a munkába vagy bárhova - csak magadnak, senki másnak!

A francia nők nem csak akkor veszik elő a minőségi, különleges dolgaikat, amikor valakinek meg akarják mutatni őket. Önmaguknak, a saját szórakoztatásukra is használják a szép étkészletet, a finomabb kávét, a szebb fehérneműt, nem várnak arra, hogy valaki másnak szóljon az egész.

Tedd te is ezt, és ne félj saját magadra „pazarolni” a jó dolgokat! Te vagy a legfontosabb személy a saját életedben, magad miatt érezd jól magad, ne másért.

2/5 Van egy „titkos kis kertjük”

Persze nem feltétlenül szó szerint értve: a titkos kis kert lehet maga a szobád is, egy jó könyv, egy pihentető jógaóra vagy egy hosszú futás a természetben. A kis titkos kert lényege az, hogy legyen valahova bezárkóznod, ha úgy érzed, hogy minden összeesküdött ellened. Néha mindenkivel előfordul, hogy úgy érzi, összeesküdött ellene a világ. Ilyenkor a legjobb módszer az, ha bekuckózol önmagadba, és olyan dolgot csinálsz, amit igazán szeretsz – egyedül.

Ha ez éppen egy titkos kis kert, amit gondozgathatsz, akkor hajrá – ha egy jó könyv, amit el akarsz olvasni, ki se mozdulj órákon keresztül. Egy francia nő például vesz egy könyvet, amit nagyon szeret, vagy ami nagyon elgondolkodtatja, beül egy kávézóba, és csak olvas órákig. Aztán hazamegy a korábbi életéhez, a férjéhez, a gyerekeihez – ugyanúgy, mégis kicsit másképp, mert a könyv hatással volt rá, és kicsit más szemmel látja a világot. Megújul, pihen és feltöltődik egyszerre.

Olvass még a témában

3/5 Megmaradnak az egyéniségüknél

Biztosan ismersz te is olyan lányt, aki ha barátja lesz, teljesen megváltozik és átveszi a fiú személyiségét, szokásait, sőt barátait is. Ez a viselkedés a francia nőktől olyan távol áll, amennyire csak lehet – hiszen csak akkor lehetnek igazán boldogok, ha a saját életüket élik, nem másét.

A francia nő szereti azt, aki, és nem is akarja másnak mutatni magát senki kedvéért. Gondolj arra, hogy ha valaki beléd szeret, azt a személyiségedért teszi, nem azért, hogy olyanná válj, amilyen ő maga. Ha úgy szeretnél élni, mint egy francia nő, mindig tartsd meg a saját hobbijaidat, maradj a saját ízlésednél, és maradj független a férjedtől, gyerekedtől, barátaidtól annyira, hogy ne válj pontosan olyanná, mint ők.

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/2
Következő»

🎯 Mások ezt olvassák

Mit tudnak a francia nők, amit a magyarok nem? Van 5 szokásuk, ami nálunk ritka

Mit tudnak a francia nők, amit a magyarok nem? Van 5 szokásuk, ami nálunk ritka
Ezt tartogatja nekünk az idei november, a Skorpió jegyűek szezonja

Ezt tartogatja nekünk az idei november, a Skorpió jegyűek szezonja
„A férjem a szomszéd bungalóban szexelt” Mézeshetek, amik válással végződtek

„A férjem a szomszéd bungalóban szexelt” Mézeshetek, amik válással végződtek
Ha így változik a hangulatod, pajzsmirigyprobléma jele lehet – egy új kutatás szerint

Ha így változik a hangulatod, pajzsmirigyprobléma jele lehet – egy új kutatás szerint
5 dolog, amivel elrontod a rólad alkotott első benyomást – Így tehetsz ellene!

5 dolog, amivel elrontod a rólad alkotott első benyomást – Így tehetsz ellene!
Öregebbnek tűnsz, ha ilyen a szemöldököd

Öregebbnek tűnsz, ha ilyen a szemöldököd
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK