A tudomány szerint így hat a testedre a forralt bor – nem csak melegít

A hideg, téli hónapokban sokak számára szinte elengedhetetlen kiegészítője a forralt bor a hangulatos esti összejöveteleknek vagy a kényesztető otthoni pihenéseknek. De vajon tudtad-e, hogy a forralt bor fogyasztása nemcsak melegít bennünket, hanem számos más hatással is bír a testünkre – pozitív és negatív irányban egyaránt? Ebben a cikkben feltárjuk, hogyan hat a testedre a forralt bor a tudományos kutatások szerint.

A forralt bor varázsa

