15 flörtölési gesztus és jelentése – Így ismerheted fel őket

A világon a legegyszerűbb és leghatékonyabb fegyvere a nőknek. Ha rámosolyogsz egy férfira, akkor ezzel azt üzened neki, hogy szimpatikusnak találod, és nyitottan állsz hozzá.



A mosoly már persze udvariassági elemmé is vált, és természetesen megvannak a fokozatai. Ha csak egy pillanatra húzod mosolyra a szád és a szemed közben meg sem mozdul, vagy túl görcsösen mosolyogsz a másikra, akkor az valószínűleg érteni fogja, hogy udvarias vagy, de nem nyitott a vele való ismerkedésre.



Az őszinte mosoly megmozgatja az egész arcod. Spontán, azonnali reakció például arra, hogy felkeltette az érdeklődésedet a másik.



Ilyen mosollyal egy érdeklődő férfit arra ösztönzöl, hogy közeledjen feléd, hiszen nem zárkózol el attól, hogy megismerjétek egymást.



