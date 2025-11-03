15 flörtölési gesztus és jelentése – Így ismerheted fel őket

Összegyűjtöttük a legtipikusabb jeleket és mozdulatokat, amiket ilyenkor használni szoktunk. De vigyázat! A kevesebb több elv alapján nem leszel sikeresebb, ha az összes felsorolt mozdulatot beveted. Sőt, ezeknek a mozdulatoknak csak akkor van hatásuk, ha ösztönösen végezzük őket.
1/15 Tekintet
Természetesen a tekintetünkkel tudunk a legkönnyebben és egyben a leghatékonyabban flörtölni. Ha a szemébe nézünk egy férfinak, aki tetszik, a szemkontaktust tartsuk fenn néhány másodpercig, majd nézzünk máshova, mintha semmi sem történt volna.
Ha a vonzalom kölcsönös, szinte biztos, hogy kezdeményezésre sarkalljuk ezzel a férfit. Ha észrevesszük, hogy egy férfi kinézett bennünket, akkor pedig csak viselkedjünk továbbra is természetesen, de minden új mozdulatunk előtt (mielőtt a poharunkért nyúlnánk, vagy kivennénk valamit a táskánkból) egy pillanatra nézzünk rá, majd nézzünk újra a társaságunkra, és viselkedjünk természetesen.
Ha tetszünk neki, biztosan másra sem fog majd tudni figyelni innentől kezdve, csak ránk, és néhány percen belül kezdeményezni fog.
2/15 Mosoly
A világon a legegyszerűbb és leghatékonyabb fegyvere a nőknek. Ha rámosolyogsz egy férfira, akkor ezzel azt üzened neki, hogy szimpatikusnak találod, és nyitottan állsz hozzá.
A mosoly már persze udvariassági elemmé is vált, és természetesen megvannak a fokozatai. Ha csak egy pillanatra húzod mosolyra a szád és a szemed közben meg sem mozdul, vagy túl görcsösen mosolyogsz a másikra, akkor az valószínűleg érteni fogja, hogy udvarias vagy, de nem nyitott a vele való ismerkedésre.
Az őszinte mosoly megmozgatja az egész arcod. Spontán, azonnali reakció például arra, hogy felkeltette az érdeklődésedet a másik.
Ilyen mosollyal egy érdeklődő férfit arra ösztönzöl, hogy közeledjen feléd, hiszen nem zárkózol el attól, hogy megismerjétek egymást.
Az egyik legbátrabb flörtölési eszközünk. Ha rákacsintunk egy férfira, majd levesszük róla a tekintetünket és úgy csinálunk, mintha semmi nem történt volna, akkor hihetetlenül felcsigázzuk a kiszemelt férfit.
Nem lehet ugyanis teljesen biztos benne, hogy a kacsintás tényleg megtörtént-e, hiszen utána nem történt semmi más jel. Így a férfit sokáig fogja még foglalkoztatni, hogy megtörtént vagy sem, és ha tetszünk neki, valószínűleg keresni fogja a kontaktust velünk, amivel a flörtölés hosszabb folyamatát indíthatja el.