4 egyszerű feng shui trükk, hogy bőségben zárd a nyarat

Rendezd át a bejáratot
A bejárati ajtó a lakásunk szája, ahova a pozitív energia beléphet. Fontos, hogy rendezett és tiszta legyen, hiszen így vonzzuk be a jó szerencsét és bőséget. Győződj meg róla, hogy az ajtó környékén nincsenek összevisszaságok, a lábtörlő tiszta és hívogató. Tegyél oda friss virágokat vagy kis szobrokat, amelyek még több pozitív energiát sugároznak.
Ha lehetőséged van, használj erős, energizáló színeket a bejárat környékén, mint például vörös vagy narancs. Ezek nemcsak szépítik a teret, hanem serkentik és élénkítik is a környezetet. A feng shui szerint ezek a színek a bőséget és gazdagodást vonzzák be otthonodba.
A cikk folytatódik, lapozz!
«Előző
1/4Következő»