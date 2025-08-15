4 egyszerű feng shui trükk, hogy bőségben zárd a nyarat

Ahogy a nyár lassan véget ér, és a hosszú, meleg napokat felváltják a hűvösebb őszi időszakok, sokan vágyunk arra, hogy a bőség és pozitív energia ne hagyjon el minket. A feng shui, a térrendezés ősi művészete, remek módszer lehet arra, hogy otthonunkban meghonosítsuk a jólétet és bőséget sugárzó energiákat. Az alábbiakban négy egyszerű, de hatékony feng shui trükköt mutatunk be, amelyek segíthetnek abban, hogy pozitív hangulatban zárhassuk ezt a varázslatos évszakot.

Rendezd át a bejáratot

A bejárati ajtó a lakásunk szája, ahova a pozitív energia beléphet. Fontos, hogy rendezett és tiszta legyen, hiszen így vonzzuk be a jó szerencsét és bőséget. Győződj meg róla, hogy az ajtó környékén nincsenek összevisszaságok, a lábtörlő tiszta és hívogató. Tegyél oda friss virágokat vagy kis szobrokat, amelyek még több pozitív energiát sugároznak.

Ha lehetőséged van, használj erős, energizáló színeket a bejárat környékén, mint például vörös vagy narancs. Ezek nemcsak szépítik a teret, hanem serkentik és élénkítik is a környezetet. A feng shui szerint ezek a színek a bőséget és gazdagodást vonzzák be otthonodba.