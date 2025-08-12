Felkapott lett a japán séta. 30 perc és akkor jó, ha alig tudsz beszélni közben

A napi 10 000 lépéses módszertől a népszerűvé vált futópad edzésig a séta, mint mozgásforma sosem volt népszerűbb. Számos egészségügyi előnnyel jár, és a ráfordítandó erőfeszítés is teljesíthető, még a mozgást leginkább kerülők számára is. Van egy másik, a fentieknél egy kicsit könnyebb gyalogló edzés, amit sok szakértő ajánl, ez pedig nem más mint a japán séta.

Ahogy Shawn Anthony, MD, a Mount Sinai sportorvosi szakorvosa elmagyarázza, a japán séta olyan mozgásforma, amely gyorsabb és lassabb lépések váltakozásából áll. Elsőként 2004-ben vizsgálták egy japán kutatócsoport által, akik azt találták, hogy ez a sétamódszer javíthatja az idősebb felnőttek szív- és érrendszeri egészségét és fizikai funkcióit. Mostanra ez a kipróbált, megbízható edzésforma a közösségi médiának köszönhetően újra reflektorfénybe került, és mintha mindenki szeretne részt venni benne. Olvass tovább, és tudd meg, hogy miért hódít a japán séta.

Hogyan működik?

Heather Viola, DO, a Mount Sinai általános belgyógyászatának adjunktusa elmagyarázza, hogy egy tipikus japán séta rutinban három perc gyors tempójú séta és három perc lassabb, regenerálódó tempó váltakozik, összesen 30 percen át. De a gyors tempójú rész nem pusztán erőltetett séta. Dr. Viola hangsúlyozza, hogy ezen intervallum alatt maximális erőfeszítést kell tenni. „A magas intenzitású szakasz a kulcs,” teszi hozzá Dr. Anthony.