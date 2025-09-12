Felejtsd el a kéket: a szürke farmer veszi át az irányítást ősszel
iStock

Felejtsd el a kéket: a szürke farmer veszi át az irányítást ősszel

Szabó Erzsébet
Írta 2025.09.12.

Idén ősszel a divatvilág a szürke farmer felé fordult, amely kifinomult, mégis vagány alternatívát kínál a klasszikus kék helyett. Fedezd fel, hogyan viselheted ezt a sokoldalú darabot a mindennapokban!

Ha eddig azt gondoltad, hogy a farmer örök és megkérdőjelezhetetlen királya a kék, akkor idén ősszel meglepetés fog érni! A divatvilág most ugyanis egy sokkal kifinomultabb, mégis vagány árnyalat felé fordult: a szürke farmer vette át a főszerepet a kifutókon.

Ezt nagy örömmel konstatáltam, hiszen mindig a fekete és a szürke ruhák rajongója voltam. Imádom, hogy könnyű őket kombinálni, egyszerűen sosem lehet velük mellélőni. Néhány éve azonban elmentem egy színtanácsadásra, ami teljesen megváltoztatta a hozzáállásomat az öltözködésről és a színekről egyaránt. Rá kellett jönnöm, hogy mennyire jól állnak nekem bizonyos élénk árnyalatok, és azóta sokkal bátrabban viselek lilát, smaragdzöldet vagy akár élénk neont is. A ruhatáram jóval színesebb lett, de el kell ismernem: a szürkétől és a feketétől nem vettem búcsút.

Azonban mielőtt azt hinnéd, hogy ez a szín unalmas vagy túl komor lenne, gyorsan elárulom, miért fogsz te is beleszeretni!

Az elmúlt években a trendek egyre inkább a letisztultság, a semleges tónusok és a hordhatóság, fenntarthatóság felé mozdultak el. A kék farmeredtől – pont ezért – nem kell megszabadulnod, továbbra is maradhat a ruhatáradban, de a szürke egy sokoldalúbb, érettebb alternatívaként „léphet színre” a hétköznapjaidban.

