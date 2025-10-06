Ezzel a csillagjeggyel plátói, de hihetetlenül erős kötődést alakíthatsz ki

A Kosok tele vannak energiával és szenvedéllyel, mindig keresik az új kihívásokat és kalandokat. Azonban néha szükségük van valakire, aki segít visszafogni a lendületüket és kiegyensúlyozni az intenzív fellépésüket, döntéseiket. Itt jön képbe a Mérleg, aki a harmónia és az egyensúly valódi mestere. A Mérleg segít abban, hogy a Kos ne csak rohanjon előre fejvesztve, hanem időnként megálljon egy-egy pillanatra és átgondolja a döntéseit.

Ez a két zodiákus tökéletesen kiegészíti egymást: a Kos lendülete találkozik a Mérleg nyugodt diplomáciájával, így igazán hatékony csapatot alkothatnak, ahol senki sem nyomja el a másikat.



