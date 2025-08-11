Ezek a legismertebb védelmező szimbólumok – Így válaszd ki a neked legjobbat

Az ősi civilizációk sokszor titkos jelentéseket tulajdonítottak ezeknek a formáknak, és úgy vélték, hogy használatukkal kapcsolatba léphetünk a természetfelettivel. Az ókori Egyiptomra visszanyúló amulettek, a kelta csomók, vagy éppen a buddhista szimbólumok mind egyaránt hordoznak olyan erőket, amelyek évszázadokon át meghatározták az emberek hitvilágát. Ezek a varázslatos formák képesek támogatást nyújtani a napi élet akadályainak legyőzésében és a belső harmónia elérésében.
A legismertebb védelmező szimbólumok
Fatima keze
Az egyik legismertebb ilyen szimbólum a hamsza kéz, mely az iszlám és a zsidó kultúrák közös jelképe. A szimbólumot gyakran Fatima kezeként is emlegetik, és úgy tartják, hogy megóv a szemmel veréstől, illetve a negatív energiák támadásaitól. A képen látható tenyér közepén levő szem a mindent látót testesíti meg, amely megvédi viselőjét a rossz szándékoktól.