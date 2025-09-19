Ez vár rád a szerelemben idén októberben – zodiákusod szerint
iStock

Címlap / Életmód / Ezotéria / Ez vár rád a szerelemben idén...

Ez vár rád a szerelemben idén októberben – zodiákusod szerint

Szabó Erzsébet
Írta 2025.09.19.

Az október igazi fordulópont lehet a kapcsolatokban: az energiák erőteljes érzelmi hullámokat hoznak, de közben nem fogjuk szem elől téveszteni azt sem, hogy a szerelem egyszerre szenvedély és türelem. Lássuk, mit tartogatnak a csillagok számodra!

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

Az október igazi fordulópont lehet a kapcsolatokban: az energiák erőteljes érzelmi hullámokat hoznak, de közben nem fogjuk szem elől téveszteni azt sem, hogy a szerelem egyszerre szenvedély és türelem.

Kos
Októberben különösen erős kisugárzásod lesz, ami mágnesként vonzza az embereket. Ha párkapcsolatban élsz vigyázz, hogy a türelmetlenséged ne okozzon feszültséget – inkább lassíts, és hallgasd meg, mire vágyik a másik feled! Szingliként egy szenvedélyes kaland találhat meg, de ne siess, hagyd, hogy a vonzalom fokozatosan mélyüljön köztetek!

Bika
A romantika puha, kényelmes energiái lengik körbe az életedet idén októberben. Ha már elköteleződtél, ebben a hónapban várhatóan több gyengédség és összebújós este vár rátok. Az egyedülálló Bikák pedig olyan partnert vonzhatnak, aki egyszerre hozza magával a biztonságot és a szenvedélyt. Az mindenesetre biztos, hogy ez hónap nem a rohanásról szól, hanem a lassan kibontakozó intimitásról.

Olvass még a témában

Ikrek
Párkapcsolati szinten az őszinteség lesz a kulcs az életedben. Néha úgy érezheted, egyszerre vágysz szabadságra és közelségre, de ne tartsd magadban, bátran mondd ki, mire van igazán szükséged! Ha aktuálisan a szinglik táborát erősíted, rengeteg lehetőséged lesz flörtölni, de csak akkor válhat komolyabbá bármelyik kapcsolódásod, ha nem ragadsz le a felszínnél.

Oldalak: 1 2 3 4

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/4
Következő»

🎯 Mások ezt olvassák

Hogyan lassíthatjuk le az idő múlását?

Hogyan lassíthatjuk le az idő múlását?
Pollenjelentés: a parlagfű továbbra is erősen támad

Pollenjelentés: a parlagfű továbbra is erősen támad
5 dolog, amivel minden nap romboljuk a saját intelligenciánkat

5 dolog, amivel minden nap romboljuk a saját intelligenciánkat
A fiatal pasik az idősebb nőkre buknak, de az idősebb férfiak a fiatal csajokra. Máris megmagyarázzuk!

A fiatal pasik az idősebb nőkre buknak, de az idősebb férfiak a fiatal csajokra. Máris megmagyarázzuk!
Nyilas jegyű a szerelmed? Nehézségek és magaslatok, amiket megélhetsz vele

Nyilas jegyű a szerelmed? Nehézségek és magaslatok, amiket megélhetsz vele
A sós popcorn ezek után unalmas: a 4 legfinomabb házi pattogatott kukorica

A sós popcorn ezek után unalmas: a 4 legfinomabb házi pattogatott kukorica
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK