Ez okozza a legnagyobb fájdalmat neked – születési hónapod szerint
iStock

Címlap / Életmód / Ezotéria / Ez okozza a legnagyobb fájdalmat neked...

Ez okozza a legnagyobb fájdalmat neked – születési hónapod szerint

Szabó Erzsébet
Írta 2025.10.07.

Mindenkinek vannak gyenge pontjai, amelyek mélyen érinthetik. Nézd meg, mi az, ami születési hónapod alapján a legnagyobb fájdalmat okozza neked!

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

Mindenkinek vannak gyenge pontjai: olyanok, amikre mások rá se hederítenek, nekünk viszont össze tudják törni a lelkünket. Nézd meg, mi az, ami születési hónapod alapján a legnagyobb fájdalmat okozza neked!

Január

Számodra kevés dolog fáj annyira, mint amikor azt érzed: nem igazságos a világ. Van benned egy belső mérce, pontosan látod, hogyan működhetne tisztán és korrekten minden. Ezért, amikor valaki önző módon kihasznál másokat, vagy manipulálja a rendszert, szinte belülről mar szét a düh. Nem csupán bosszankodsz, hanem mély undort is érzel, mert a tisztesség számodra alapérték.

Oldalak: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/12
Következő»
🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

🎯 Mások ezt olvassák

Még tombol a pollen, várjuk már a végét! Pollenjelentés

Még tombol a pollen, várjuk már a végét! Pollenjelentés
Ma Amália, Mária és Márk névnapja van – ilyen a személyiségük

Ma Amália, Mária és Márk névnapja van – ilyen a személyiségük
Lányok, mi az a flörtölési technika, ami beválik nálatok?

Lányok, mi az a flörtölési technika, ami beválik nálatok?
Milyen hatással vannak mások az aurádra? A csoportaura fontossága

Milyen hatással vannak mások az aurádra? A csoportaura fontossága
Ezért ilyen a magyarok hozzáállása az egészséges életmódhoz

Ezért ilyen a magyarok hozzáállása az egészséges életmódhoz
A szomszédod ismeri az anyagi helyzetedet! Amit a szomszédod mindig tud rólad

A szomszédod ismeri az anyagi helyzetedet! Amit a szomszédod mindig tud rólad
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK