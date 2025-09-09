Ez Claudia Schiffer kedvenc reggelije és így őrzi évtizedek óta az alakját
Depositphotos

Címlap / Kikapcsolódás / Közélet / Ez Claudia Schiffer kedvenc reggelije...

Ez Claudia Schiffer kedvenc reggelije és így őrzi évtizedek óta az alakját

Nyul Debóra
Írta 2025.09.09.

Claudia Schiffer, az 55 éves szupermodell, csodás formában van, amit a kiegyensúlyozott életmódjának köszönhet. Reggeli rutinja és napi szokásai segítenek megőrizni vitalitását és belső harmóniáját.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

Ahogy a szeptemberi napok lágy fényben kezdik borítani környezetünket, remek az időzítés egy olyan reggeli rutint kialakítani, amely egyszerre tápláló, energizáló és nyugtató. Az 55 évesen is csodás formában lévő modell, Claudia Schiffer ebben örök példát mutat: nem a szélsőségek, hanem az egyensúly, a tudatosság és a természetesség jellemzi mindennapjait.

Claudia stílusos napindítója

A Net-A-Porter beszámolója szerint Claudia minden reggelének fontos része egy csésze koffeinmentes kávé, melyet házi mandulatej és néhány szem datolya tesz harmonikusan édessé. Közben a telefonján híreket olvas, aztán megnézi az e-mailjeit, és összeírja a napi teendőit.

A kedvenc reggelije: quinoás tál

A modell reggelije egy tál könnyű, mégis tápláló quinoa ananásszal, mandulával és datolyával, mandulatejjel átitatva — írja a német Elle. Sem hozzáadott cukrot, sem búzát nem tartalmaz — csak üdítően tiszta összetevőket, amik sokat tesznek azért, hogy energikusan vágjon bele a napi teendőibe.

Mások ezeket olvassák

Hozzávalók (1 adag):

  • 50 g quinoa
  • 150 ml víz
  • 100 ml (lehetőleg házilag készített) mandulatej
  • 2 finomra vágott datolya
  • Egy marék friss ananászkocka
  • 1 evőkanál szeletelt mandula

Elkészítés:

  1. Öblítsd át alaposan a quinoát, majd főzd meg a 150 ml vízben kb. 15 perc alatt, alacsony lángon.
  2. Hagyd egy kicsit párologni, majd keverd össze a mandulatejjel és a datolyadarabokkal.
  3. Tálald ananásszal és mandulaszeletekkel díszítve.

* Mellé remek választás lehet egy csésze koffeinmentes kávé házi mandulatejjel — amivel Claudia is indítja a napját.

Ez az ízletes, tápláló, könnyű reggeli tökéletesen illik egy őszindító, stílusos nap kezdetéhez.

Oldalak: 1 2 3 4 5 6 7

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/7
Következő»

🎯 Ezek a cikkek is érdekelhetnek

Így szabadulj meg azoktól az apró, szürke bogaraktól az otthonodban: tippek ezüstös pikkelyke ellen

Így szabadulj meg azoktól az apró, szürke bogaraktól az otthonodban: tippek ezüstös pikkelyke ellen
Ezt irigylik legjobban tőled az emberek – születési hónapod alapján

Ezt irigylik legjobban tőled az emberek – születési hónapod alapján
Az októberiek kimagaslóan intelligensek! Ilyenek az októberben születettek

Az októberiek kimagaslóan intelligensek! Ilyenek az októberben születettek
Ezeknek a színeknek gyógyító erejük van. Így hatnak rád

Ezeknek a színeknek gyógyító erejük van. Így hatnak rád
„Amikor egy pasinak vetkőztem, a kutyám teljesen bezsongott” – Állati vicces helyzetek

„Amikor egy pasinak vetkőztem, a kutyám teljesen bezsongott” – Állati vicces helyzetek
6 meglepő felhasználási lehetősége a műanyag lezárható tasakoknak: erre biztos te sem gondoltál még!

6 meglepő felhasználási lehetősége a műanyag lezárható tasakoknak: erre biztos te sem gondoltál még!
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK