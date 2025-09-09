Ez Claudia Schiffer kedvenc reggelije és így őrzi évtizedek óta az alakját

Claudia Schiffer, az 55 éves szupermodell, csodás formában van, amit a kiegyensúlyozott életmódjának köszönhet. Reggeli rutinja és napi szokásai segítenek megőrizni vitalitását és belső harmóniáját.

Ahogy a szeptemberi napok lágy fényben kezdik borítani környezetünket, remek az időzítés egy olyan reggeli rutint kialakítani, amely egyszerre tápláló, energizáló és nyugtató. Az 55 évesen is csodás formában lévő modell, Claudia Schiffer ebben örök példát mutat: nem a szélsőségek, hanem az egyensúly, a tudatosság és a természetesség jellemzi mindennapjait.

Claudia stílusos napindítója

A Net-A-Porter beszámolója szerint Claudia minden reggelének fontos része egy csésze koffeinmentes kávé, melyet házi mandulatej és néhány szem datolya tesz harmonikusan édessé. Közben a telefonján híreket olvas, aztán megnézi az e-mailjeit, és összeírja a napi teendőit.

A kedvenc reggelije: quinoás tál

A modell reggelije egy tál könnyű, mégis tápláló quinoa ananásszal, mandulával és datolyával, mandulatejjel átitatva — írja a német Elle. Sem hozzáadott cukrot, sem búzát nem tartalmaz — csak üdítően tiszta összetevőket, amik sokat tesznek azért, hogy energikusan vágjon bele a napi teendőibe.

Hozzávalók (1 adag):

50 g quinoa

150 ml víz

100 ml (lehetőleg házilag készített) mandulatej

2 finomra vágott datolya

Egy marék friss ananászkocka

1 evőkanál szeletelt mandula

Elkészítés:

Öblítsd át alaposan a quinoát, majd főzd meg a 150 ml vízben kb. 15 perc alatt, alacsony lángon. Hagyd egy kicsit párologni, majd keverd össze a mandulatejjel és a datolyadarabokkal. Tálald ananásszal és mandulaszeletekkel díszítve.

* Mellé remek választás lehet egy csésze koffeinmentes kávé házi mandulatejjel — amivel Claudia is indítja a napját.

Ez az ízletes, tápláló, könnyű reggeli tökéletesen illik egy őszindító, stílusos nap kezdetéhez.

