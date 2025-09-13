Ez a lakberendezési stílus illik hozzád leginkább – a csillagjegyed szerint

Lakberendezés csillagjegyek szerint? Miért is ne! Lisa Stardust, a Parade asztrológusa szerint a horoszkópod többet árulhat el a stílusodról, mint gondolnád.

Lakberendezés csillagjegyek szerint? Miért is ne! Lisa Stardust, a Parade asztrológusa szerint a horoszkópod többet árulhat el a stílusodról, mint gondolnád. Egy jól megválasztott enteriőr nemcsak a vizuális világodat tükrözi, hanem energiát is adhat — főleg, ha a Nap-, Hold- és Aszcendens jegyedre is figyelsz a dekorálásnál.

„Az otthonunk a belső világunk kivetülése. Ha a tér, ahol élünk, harmonizál a csillagjegyünk személyiségjegyeivel, sokkal kiegyensúlyozottabbnak és energikusabbnak érezzük magunkat” – vallja Stardust.

Kos – Színkavalkád és merész falak (Double Drenching)

Kos – Színkavalkád és merész falak (Double Drenching)

A Kos semmit nem csinál félgőzzel – a színek terén sem! A Mars uralma alatt álló jegy bátran nyúl élénk árnyalatokhoz. Minden fal más színű lehet: egy igazi dopaminbomba a szemnek és léleknek. A Kos-szoba energikus, vagány és garantáltan nem unalmas.

