6 csillagjegy páros, akiknek kemény az együttlét – az asztrológusok szerint
istockphoto.com

Címlap / Életmód / Ezotéria / 6 csillagjegy páros, akiknek kemény az...

6 csillagjegy páros, akiknek kemény az együttlét – az asztrológusok szerint

Szabó Erzsébet
Írta 2025.08.25.

Néha a csillagok egyszerűen nem kedveznek a harmóniának, bármennyire is erős a kémia két ember között. Habár minden kapcsolat tanít valamire, ezek a duók legtöbbször hatalmas leckét adnak – méghozzá a nehezebb fajtából.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

Kos és Bika

Amikor egy tüzes Kos és egy megfontolt Bika találkozik, először még lehet, hogy izgalmasnak találják egymást, de amint a rózsaszín köd felszáll, gyorsan kiderül, hogy teljesen más tempóban élik az életüket. A Kos szereti az azonnali döntéseket és a spontán kalandokat, míg a Bika stabilitásra, kiszámíthatóságra vágyik.

Az igazi baj viszont ott kezdődik, hogy egyikük sem hajlandó engedni. A Kos robban, a Bika pedig csendben neheztel – aztán egyszer csak kitör a vihar. Mindketten makacsok, nem kérnek bocsánatot, inkább csak gyűlik bennük a feszültség. Ha nem tanulják meg, hogyan lehet igazán meghallani a másikat, ez a kapcsolat inkább fárasztó lesz, mint inspiráló.

Rák és Vízöntő

Egy ölelésre vágyó Rák és egy szabadságmániás Vízöntő? Ez tényleg nem a legegyszerűbb kombináció! A Rák romantikus, érzelmes és állandóságra vágyik, a Vízöntő viszont külön utakban gondolkodik és szabadságot akar – mindig.

Mások ezeket olvassák

A Rák szerint a Vízöntő hideg és távolságtartó, a Vízöntő pedig azt érzi, hogy partnere túl sokat követel az idejéből és az energiájából, figyelméből. Ez a páros gyakran ott vérzik el, hogy a tagjai egyszerűen más nyelven beszélnek, másképp szeretnek. A Rák együtt akar lenni „minden percben”, a Vízöntő viszont néha napokig elvonulna, és nagyon igényli az énidőt. Persze ez a Ráknak tőr a szívébe és már be is kapcsolhat az érzelmi zsarolás…

Oldalak: 1 2 3

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/3
Következő»

🎯 Ezek a cikkek is érdekelhetnek

Ezt tedd a gyerek iskolatáskájára: pár száz forint, de megkönnyítheti a sulis napokat

Ezt tedd a gyerek iskolatáskájára: pár száz forint, de megkönnyítheti a sulis napokat
Ha szeretnéd, hogy a gyermeked egy napon jó házasságban éljen, kezdd ezzel az 5 leckével

Ha szeretnéd, hogy a gyermeked egy napon jó házasságban éljen, kezdd ezzel az 5 leckével
Van 10 étel, amitől nagy valószínűséggel pattanásos leszel

Van 10 étel, amitől nagy valószínűséggel pattanásos leszel
Jobb ember vagy, mint hinnéd, ha ez az 5 dolog jellemző rád

Jobb ember vagy, mint hinnéd, ha ez az 5 dolog jellemző rád
Igen, a fürdésnek is van helyes módja – lehet, hogy eddig te is rosszul csináltad

Igen, a fürdésnek is van helyes módja – lehet, hogy eddig te is rosszul csináltad
21 napig nem vettem magamhoz glutént, cukrot, alkoholt és kávét

21 napig nem vettem magamhoz glutént, cukrot, alkoholt és kávét
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK