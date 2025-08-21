Évente 4-5 nyaralás? Nem lehetetlen, ha ezekre figyelsz

Amikor valakinek elmesélem, hogy egy évben többször, legalább 4-5 alkalommal elutazunk, a reakciók általában ugyanazok: „Nektek könnyű, biztos rengeteget kerestek!” vagy „Mégis hogy? Egész évben szabadságon vagy?” Pedig egyik sem igaz.

Sajnos nem nyertem a lottón és nem vagyok fizetett utazó blogger sem, de tudatosan szervezem az életünket úgy, hogy a lehető legtöbbet hozzuk ki az időnkből és a pénzünkből. A rokonságban van olyan fiatal páros, akik egyelőre nem alapítottak családot és évente 10-12 (!) útra eljutnak, még távoli kontinensekre is. Nálunk a család, a nagyszülők és egy idős kutya miatt ennél jóval szűkebb a mozgástér, de így is sikerül évente több utazást beiktatni. A kulcs? Jó adag rugalmasság, egy kis kreativitás és rengeteg előre gondolkodás.

Az utazás a naptárnál kezdődik

Az első lépés mindig a közös naptárunk kezelése. Nem kell megvárnod neked sem a januárt vagy a nyár kezdetét, hogy tervezni kezdj: én például már hónapokkal ezelőtt elővettem a jövő évi naptárt és végignéztem, hol vannak munkaszüneti napok, iskolai szünetek és hosszú hétvégék. Ezek az apró időablakok aranyat érnek! Ha ügyesen használod ki őket, alig néhány plusz szabadnap hozzáadásával akár teljesen „üres” hétté is alakulhatnak.

Mióta a lányunk iskolás, a programjainkat jellemzően az ő menetrendjéhez igazítjuk, de azért tudom, mekkora előny, hogy az apukájával mindketten home office-ból dolgozunk. Ez nemcsak abban segít, hogy rugalmasabban tudjunk tervezni, hanem abban is, hogy olcsóbban találjunk repülőjegyet és szállást. Ha kell, néhány napot mindig tudunk ide vagy oda tolni, hogy beleférjünk egy kedvező árú időpontba. Last minute utakat ritkábban vállalunk (pedig azokkal is rengeteget lehet megtakarítani), de az alkalmazkodás lehetősége akkor is ott van a zsebünkben.

Rugalmas időpont, rugalmas célpont

Amennyire én látom, sokan ott rontják el az utazásukat, hogy ragaszkodnak egy fix úti célhoz és dátumhoz, aztán csodálkoznak, hogy mindent csak aranyáron tudnának kivitelezni. Nekem van egy „kívánságlistám” azokról a helyekről, ahová szeretnék eljutni, de nem görcsölök erre rá. Ha tavasszal éppen nem jön össze Szicília, akkor lehet, hogy Spanyolország vagy Portugália lesz a befutó, de ki bánja, ha így is gyönyörű élmények várnak?

Erről a mentalitásról tanúskodik az is, hogy sokszor a repülőjegy dönt helyettünk. A Skyscanneren rendszeresen böngészek, de követem az Utazómajom vagy a Filléres utazások ajánlatait is. Ezekből időnként csak inspirációt merítek, de volt már olyan, hogy egy hirtelen talált akciós jegy miatt teljesen átírtuk a terveinket.

Egyébként az egyik legjelentősebb spórolási trükk, amit alkalmazunk, hogy amikor csak lehet, szezonon kívül utazunk. Nemcsak a repülőjegy és a szállás olcsóbb ilyenkor, hanem a tömeg is sokkal kisebb. Jóval élvezetesebb úgy végigsétálni az óváros utcáin, hogy nem kell a turistacsoportok között lavírozni.

Ráadásul szezonon kívül a helyiek is nyugodtabbak, egyszerűbb parkolni, beülni „csak úgy” egy étterembe és az már csak extra bónusz, hogy jellemzően autentikusabb élményekben részesülünk. Februárban óceánpartra menni lehet, hogy nem jelent egész napos fürdőzést, de a nyugalom és a látvány kárpótol mindenért.

A szállás legyen egyszerű, praktikus és olcsó

A szállásoknál nálunk az egyszerűség a nyerő: nem a luxus, hanem a praktikum számít. Egy tiszta apartman vagy vendégház bőven elég, ahol kényelmesen alhatunk, és ha egy főzősarok is akad, amivel kiválthatok egy-két reggelit vagy vacsorát, akkor minden megvan, amire szükségünk lehet.

Egy hotel reggelizőjében egyébként sem mindig találok számomra megfelelő opciót, ráadásul a mi nézőpontunk szerint elképzelhetetlen, ha az utazás arról szól, hogy a szálláson ülünk. Inkább felfedezem a környéket, a piacokat, és ha kell, inkább beáldozok 20-30 percet a napomból, míg elkészül a könnyű vacsora.

