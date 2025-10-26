Érzelmi aranyásó férfiak: így használják ki a nőket észrevétlenül
iStock

Érzelmi aranyásó férfiak: így használják ki a nőket észrevétlenül

Schuster Borka
Írta 2025.10.26.

Az érzelmi aranyásás jelensége sok kapcsolatban jelen van, ahol a férfiak érzelmileg függnek partnereiktől, miközben a nők viselik az érzelmi terhek nagy részét. A társadalmi elvárások és a személyes fejlődés hiánya miatt ez a dinamika hosszú távon egyenlőtlenséget okozhat.

Az „aranyásó” szót rosszindulatúan azokra a nőkre szokták használni, akikről azt feltételezik, hogy csak az anyagi haszonszerzés reményében vannak egy kapcsolatban. A másik fél kizsákmányolása azonban korántsem csak a nőkre lehet jellemző.

Valószínűleg mindannyian találkoztunk már olyan párkapcsolatokkal, amikben a nők azok, akik sokkal többet adnak magukból, akik láthatatlan érzelmi terheket cipelnek, miközben a férfiak kevesebbet fektetnek be a közös élet lelki oldalába. A kutatások és a pszichológiai tapasztalatok pedig egyenesen rávilágítanak: sok férfi valójában érzelmileg erősen függ a partnerétől – anélkül, hogy ez tudatosulna benne, vagy ki lenne mondva a kapcsolatban. Ez a jelenség olyan, mintha a férfi „érzelmi aranyásóként” viselkedne: kiveszi a kapcsolatból a támogatást, stabilitást és törődést, miközben a partnernek fel sem tűnik, hogy mennyire egyoldalú ez a dinamika.

Az érzelmi függőség láthatatlan formái

Sok férfi felnőttkorára sem tanulja meg igazán, hogyan kezelje az érzéseit, hogyan kérjen támogatást a barátaitól vagy hogyan dolgozza fel a stresszt önállóan.

Olvass még a témában

Gyakran a párkapcsolat az egyetlen hely, ahol ezek a férfiak érzelmi biztonságot és megértést kapnak. Ennek következménye, hogy a női partnerek válnak az elsődleges – sokszor kizárólagos – támaszukká.

Ez önmagában nem feltétlenül probléma, hiszen az intimitás része, hogy megosztjuk egymással a gondjainkat. A probléma ott kezdődik, amikor az érzelmi munka szinte teljes egészében a nőre hárul: ő hallgatja meg a panaszokat, ő nyugtatja, motiválja a másikat, ad visszajelzést, míg a férfi kevésbé, vagy semennyire sem viszonozza ugyanezt.

