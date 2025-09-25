Mennyire leplezed az érzéseidet, csillagjegyed szerint?

A Kosok híresek a lendületes, szenvedélyes hozzáállásukról, ami megmutatkozik érzelmi világukban is. Ők azok, akik nem sokáig képesek rejtegetni érzéseiket. Ha boldogok vagy dühösek, azt azonnal közlik környezetükkel, nem félnek szembenézni a konfliktusokkal, sőt, olykor keresik is azokat, hogy világosan tisztázzák, mit éreznek.
Kos
Emiatt egyértelmű, hogy a Kos csillagjegyűek az egyik legkevésbé titkolózóak, bár sokszor érzéseik intenzitása környezetük számára nehezen kezelhető lehet.