Erre az 5 csillagjegyre ráférne a pihenés – ők mindig a legkeményebben dolgoznak

Mindannyiunk életében vannak időszakok, amikor szinte robotpilóta-üzemmódban működünk: dolgozunk, szervezünk, segítünk másoknak, közben viszont megfeledkezünk arról, hogy nekünk is szükségünk lenne egy kis lelassulásra…
Vannak azonban olyan csillagjegyek, akiknél mindez nemcsak néha fordul elő, hanem szinte állandóan az életük része a kemény munka. Ha te is közéjük tartozol, biztosan tudod, milyen érzés, amikor a tested és a lelked is egy kis szünetért kiált…
Bak
Ha van jegy, aki hajlamos szó szerint túlzásba vinni a munkát, akkor az a Bak. Ambíciója és szorgalma határtalan, munkavégzés közben pedig saját magától (is) olyan szintű teljesítményt vár el, amit már-már lehetetlen megugrani.
Nem csoda, hogy gyakran érzi magát kimerültnek, hiszen szinte sosem engedi meg 100%-ban a lazítást. Éppen ezért a Bak jegyűeknek arra lenne a legnagyobb szükségük, hogy elhiggyék: a világ akkor sem dől össze, ha egy kis időre leteszik a tollat, a laptopot vagy éppen eltolják maguktól a teendők listáját.
A munka jellemzően megvárja az embert, de a valóban értékes dolgok könnyedén elsodródnak a Bak mellől, ha nem figyelnek rá kellőképpen.