„Megérdemled a boldogságot” – Ettől a 10 mondattól minden nő erősebbnek érzi magát

Milyen gyakran halljuk, hogy az önbizalom alapja a saját képességeinkbe vetett hit. Ez a mondat, bár egyszerűnek tűnik, hihetetlen erőt adhat annak, aki kétségek között van. Amikor valaki azt mondja nekünk, hogy képesek vagyunk valamire, akkor nem csupán egy szimpla bátorítást kapunk, hanem egy megerősítést arról, hogy mások is látnak bennünk potenciált.

„Képes vagy rá”

A belső hangunk gyakran az önbizalom legnagyobb ellensége lehet, de ha tudatosan tápláljuk magunkba ezt a pozitív mantrát, könnyebben birkózunk meg a mindennapi kihívásokkal. Legközelebb, amikor pánikba esnénk egy feladat előtt, emlékezzünk erre az egyszerű, mégis erőteljes mondatra.

