Erika és Bella névnapja van ma. Milyen személyiségeket takarnak?

Ma, 2025. augusztus 31-én Magyarországon Erika és Bella névnapját ünnepeljük legfőképpen, de ezen a napon több más név is ünnepel, például Aida, Aldán, Amina, Amira, Árisz, Arisztid, Dórabella, Hanga, Izabella, Metella, Móna, Pamína, Rajmond és Ramóna is.

Erika

Az Erika név germán eredetű, jelentése „uralkodó” vagy „egyetlen uralkodó”. Ez a név a hatalomhoz, erőhöz és vezetői képességekhez kötődik. Az Erika név viselői általában céltudatosak, kitartóak és önállóak, ugyanakkor érzékenyek és művészi hajlamúak is lehetnek. Az Erika név népszerű Európában, és gyakran társítják bátorsággal és határozottsággal.

Híres Erika névű személyek közé tartozik például Erika Marozsán színésznő, aki a magyar és nemzetközi filmekben is ismert. Az Erika névhez kapcsolódóan érdekes, hogy a név virága, az erika (vagyis hangafélék családjába tartozó növény), a tél egyik kitartó virága, amely a hideg ellenére is szépen virágzik, így a névhez a kitartás és az életöröm is köthető.

Bella

