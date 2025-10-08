Emberek, akik sosem találtátok meg az „Igazit”, milyen így az időskor?

69 éves nő vagyok, kétszer voltam házas. Az első férjem 40 évesen meghalt, a másodikkal elváltunk. Ezután még volt két hosszabb és két rövidebb kapcsolatom. Gyerekem nem született, de nem is bánom. Nyolc éve élek egyedül és nagyon élvezem. Nem kell senkit kiszolgálnom, azt csinálok, amit akarok. Lehet, hogy a neveltetésem miatt vagy saját hibámból, de mindig körbeugráltam a partnereimet, túlságosan is. Most sokkal nyugodtabban élek, hogy nem más körül forog az életem, jó ez így.



