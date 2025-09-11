30 évig is túlélnek víz nélkül. 10 bámulatos túlélő állat a bolygónkon

A Föld állatvilága számos olyan meghökkentő fajból áll, amelyek képesek alkalmazkodni az extrém környezeti feltételekhez. Ezek az élőlények példát mutatnak arra, hogy az alkalmazkodóképesség és az evolúció milyen határtalan lehetőségeket rejteget.

Néhányuk a belső mechanizmusait alakítja át, míg mások olyan biokémiai trükköket használ, amelyekkel meglephetik még a legtapasztaltabb tudósokat is. Íme tíz lenyűgöző példa ezekre a túlélőcsodákra.

Tardigradák, a „vízi malacok”, a túlélés bajnokai

A tardigradák, vagyis vízimalacok, olyan mikroszkopikus lények, amelyek szinte legyőzhetetlennek tűnnek. Képesek elviselni a teljes fagyponthoz közeli hőmérsékletet, –272,95 °C-ot, de akár 150 °C-on is életben maradnak rövid ideig.

Ha kiszáradnak, különleges állapotba kerülnek, amelyben akár 30 évig is túlélhetnek víz nélkül. Sugárzásállóságuk is döbbenetes: 5 000-szer nagyobb dózist bírnak ki, mint ami az ember számára halálos lenne. DNS-üket egy különleges, Dsup nevű fehérje védi, amely emberi sejtekben is bizonyítottan növeli a röntgensugárzással szembeni ellenállást. Egyes tardigrád fajokat már űrbe is küldtek, és túléltek tíz napot a vákuumban és a kozmikus sugárzásban.

Sivatagi róka, a nagyfülű hűsölő

A fennec róka hatalmas füleiről híres, amelyek nemcsak a hallásban, hanem a testhőmérséklet szabályozásában is kulcsszerepet játszanak. A fülek a testfelület akár 20%-át is kitehetik, így hatékony hűtőfelületként működnek a sivatagi hőségben. Anyagcseréjük is alkalmazkodott a zord körülményekhez: nyugalmi állapotban a vártnál mintegy negyedével kevesebb oxigént használnak fel, ezzel energiát spórolnak. Ennek köszönhetően képesek túlélni a forró nappalokat és a hideg éjszakákat a Szahara közepén.

