„Elegem lett, hogy csak a hétvégét várom.” – Mi az, ami rengeteget változtatott az életminőségeden?

Elegem lett attól, hogy csak a hétvégét várom. Hogy öt napon keresztül csak azt a két napot várom, amikor nem dolgozom. Azóta tudatosan törekszem arra, hogy hétköznaponként is legyen olyan program, amit várok. Ezek apró dolgok, kb. így kell elképzelni, hogy hétfőn mondjuk fagyit eszem, imádom a fagyit. Kedden összefutunk egy kávéra egy barátnőmmel.



Szerdán sportolok, ha nagyon lusta vagyok, akkor sétálok a parkban. Csütörtökön a párommal este elmegyünk enni valahova (nem drága étterembe, bármilyen étkezdébe) Pénteken pedig már itt is a hétvége, jöhet egy mozi vagy buli, egy baráti összeröffenés. Úgy érzem, így sokkal élvezetesebb és tartalmasabb lett az életem.



