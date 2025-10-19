„Ekkor kell párt találni és megállapodni, később alig van esélye…” – Mit csinálnál másként, ha újra 30 éves lennél?
„Ekkor kell párt találni és megállapodni, később alig van esélye…” – Mit csinálnál másként, ha újra 30 éves lennél?

Szőke Angéla
Írta 2025.10.19.

Mindannyian bánunk meg döntéseket, de az alábbi történetek lehetőséget adnak arra, hogy mások hibáiból tanuljunk. Olvass tovább, hogy megtudd, milyen tanulságokat vonhatsz le mások életéből.

Futnék az első intő jel láttán, avagy mit csinálnék másként, ha újra 30 éves lennék. Mindannyian bánunk meg döntéseket, de az alábbi történetek lehetőséget adnak arra, hogy mások hibáiból tanuljunk.

Függés nélkül

Nem félnék annyira az egyedülléttől. Sok program, kiállítás, koncert és utazás kimaradt az életemből, mert nem találtam hozzá partnert és nem mertem egyedül elmenni.

