Ezek a láz első jelei. Te is szoktad érezni magadon?

A láz kialakulása sokkal több, mint egyszerű hőemelkedés. Amint a testhőmérsékletünk emelkedni kezd, számos apró jel utalhat arra, hogy valami nincs rendben. A test finom jeleket küld, amelyeket gyakran hajlamosak vagyunk figyelmen kívül hagyni. Éppen ezért érdemes megismerni ezeket a tüneteket, hogy időben felismerhessük a láz kialakulását.

Fejfájás

A fejfájás az egyik leggyakoribb tünet, amely előre jelzi a láz közeledtét. Sokunk életében előfordult már, hogy hirtelen jelentkező fejfájásra ébredtünk. Bár a fejfájásnak számos oka lehet, láz esetén különösen érdemes figyelni rá, ha más tünetekkel párhuzamosan jelentkezik.

A fejfájás típusa gyakran súlyosbodik a meleg környezetben vagy fizikai aktivitás hatására. Ilyenkor az agy érzékenyítősávjai felerősödnek, ami a test védekező mechanizmusának része a kórokozók elleni harcban.

