Így hat a testedre, ha éhgyomorra, egyből kávét iszol reggel

Ki ne szeretne egy csésze gőzölgő kávét, amint felkel? Az energikus napkezdés mestere, a kávé sokunknak elengedhetetlen része a reggeli rutinban. Azonban vajon gondoltál-e már arra, hogyan hat a testedre ez a szokás, ha rögtön ébredés után kávét fogyasztasz, akár éhgyomorra? Nézzük meg közelebbről, milyen változásokon megy keresztül a szervezeted.

Mi történik a szervezetünkben kávézás közben?

Amikor kávét iszol, a koffein gyorsan felszívódik a véráramba, ami stimulálja az idegrendszert. Ennek eredményeképp gyorsabbá válik a reakcióidőd, és éberséged is javul. De vajon mi történik akkor, ha ezt éhgyomorra teszed?

Az üres gyomor ugyanis kimondottan érzékeny. A gyomorsavtermelés fokozódik a koffein hatására, amelynek következtében az irritáció elkerülhetetlen. Ezért bizonyos emberek esetében hosszútávon gyomorégést, savas refluxot okozhat.

