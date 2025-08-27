Vigyázz! Ez a 3 csillagjegy többet törődik az exével, mint kellene

Szakítani szinte soha nem egyszerű, hiszen szinte biztos, hogy legalább az egyik fél számára fájdalmas, de még gyakoribb, hogy a pár mindkét tagját rossz érzéssel tölti el és szomorúvá teszi. Ezt követően egyesek viszonylag gyorsan túl tudnak jutni a szakításon, és akár az ismerkedésre is hamar nyitottak, másoknak viszont különösen nehéz elengedni a volt párjukat és belekezdeni egy új kapcsolatba.



De még ha utóbbi meg is történik, az sem garancia arra, hogy az ex többé nem kerül képbe. A szerelmi témákkal kapcsolatban talán az egyik legmegosztóbb kérdés, hogy jó ötlet-e tartani a volt párunkkal a kapcsolatot, és ha igen, akkor mennyire szorosan. Nos, ami az asztrológiát illeti, három csillagjegy különösen hajlamos arra, hogy az exe bizonyos értelemben az élete része maradjon, még akkor is, ha már új kapcsolata van.



