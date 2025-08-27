Vigyázz! Ez a 3 csillagjegy többet törődik az exével, mint kellene

Te is azoknak a népes táborát erősíted, akik hisznek benne, hogy a csillagjegyünk sokat elárulhat a jellemünkről? Nos, annyi biztos, hogy mindenképp érdekes elgondolkodnunk azon, vajon a horoszkópunk szerint magunkkal kapcsolatosan mire érdemes figyelnünk, és persze azt is, amit másokról elárulhat. Ilyen például az is, hogyan viszonyulunk egy szakításhoz és egy új párkapcsolathoz.
🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?
1/5 Könnyebb az elengedés, vagy nehéz túljutnod egy szakításon?
Szakítani szinte soha nem egyszerű, hiszen szinte biztos, hogy legalább az egyik fél számára fájdalmas, de még gyakoribb, hogy a pár mindkét tagját rossz érzéssel tölti el és szomorúvá teszi. Ezt követően egyesek viszonylag gyorsan túl tudnak jutni a szakításon, és akár az ismerkedésre is hamar nyitottak, másoknak viszont különösen nehéz elengedni a volt párjukat és belekezdeni egy új kapcsolatba.
De még ha utóbbi meg is történik, az sem garancia arra, hogy az ex többé nem kerül képbe. A szerelmi témákkal kapcsolatban talán az egyik legmegosztóbb kérdés, hogy jó ötlet-e tartani a volt párunkkal a kapcsolatot, és ha igen, akkor mennyire szorosan. Nos, ami az asztrológiát illeti, három csillagjegy különösen hajlamos arra, hogy az exe bizonyos értelemben az élete része maradjon, még akkor is, ha már új kapcsolata van.
2/5 Amire már ismerkedésnél figyelj
Abban talán mindannyian egyetértünk, hogy ismerkedésnél nem szerencsés már az első alkalmat azzal indítani, hogy részletesen elmeséljük, milyen volt az előző kapcsolatunk, mi hogy látjuk, miért lett vége, és az sem túl hívogató, ha azt mondjuk, hogy most is rendszeresen beszélünk az exünkkel. Hiszen miért is adnánk akkor teret egy már véget ért kapcsolatnak, ha éppen nyitni próbálunk egy új felé?
Azonban vannak olyan emberek, akik szinte már egyből nagyrészt az exükről beszélnek, akár jó, akár rossz értelemben. Persze mindig fontosak az adott körülmények, történések, de könnyen lehet, hogy egy randipartnerednél különösen nagy fába vágod a fejszédet, ha elhatározod, hogy te bizony vele szeretnél lenni, az exet pedig teljes mértékig kizárni a közös életetekből.
A Halak az egyik legérzelmesebb és legérzékenyebb csillagjegy. Amikor szerelmes lesz, az érzései általában elég erősek és sokat jelentenek számára, így nagyon hosszú időbe telhet, amíg végleg búcsút tud inteni az exének. Azonban kellő kitartással, türelemmel és sok szép új, közös élménnyel célt lehet érni nála.