Ennek a 4 csillagjegynek több öngondoskodásra lesz szüksége idén 

Kosként mindig tele vagy energiával és szenvedéllyel, a lendület és a dinamizmus szinte a védjegyed, de most ideje egy kicsit visszavenned. Bár szeretsz az élet pörgős és napos oldalán lenni, folyton keresed az új kalandokat, azért nem árt időnként megállni, és átgondolni a történteket. Az öngondoskodás nem gyengeség vagy a lehetőség elmulasztása, sokkal inkább a belső egyensúly megtalálása – ami viszont kell ahhoz, hogy ugyanilyen lendülettel mehess tovább.



Tippek: Ebben a hónapban próbálj ki olyan tevékenységeket, amelyek némileg elcsendesítik az elmédet – például a meditációt, jógát vagy akár a természetjárást. Ne feledd, hogy az önmagadra fordított idő hosszú távon segít abban, hogy még nagyobb erőbedobással térhess vissza a feladatok világba. Érdemes lehet beiktatni egy hétvégét, ahol teljesen magadra koncentrálhatsz, akár önállóan, egyedül is elmehetsz, de egy jó könyv, egy forró fürdő, vagy egy hosszú alvás is csodákra képes.



