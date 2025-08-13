Ez a 3 csillagjegy folyton rossz emberbe szeret bele! Közéjük tartozol?

Egy rosszul végződött ismerkedés vagy párkapcsolat után te is érezted már azt, hogy neked biztosan nincs szerencséd, és folyton rossz emberbe szeretsz bele? Nos, annyi biztos, hogy az igaz szerelmet és a valóban hozzánk illő társat megtalálni nagy kihívás lehet. Ha pedig érdekel az asztrológia, jó ha azt is tudod, hogy egyes csillagjegyekről határozottan úgy tartják, hogy állandóan a nem megfelelő emberbe szeretnek bele. Te vajon közéjük tartozol?

Ha az asztrológia világát nézzük, minden csillagjegynek vannak sajátos jellemvonásai, amelyekről úgy tartják, hogy az élet számos helyzetében befolyásoló tényezők lehetnek. Nincs ez másként a szerelem és a párválasztás esetén sem. Ez pedig egyúttal azt is magában foglalja, hogy vannak, akik hajlamosabbak lehetnek arra, hogy egyik kapcsolatuk a másik után tönkremenjen. Na de hogy mely csillagjegyek szülötteinek lehet erre kimondottan nagy esélye?

1/3 Rák A Rák csillagjegy szülöttei híresek az érzékenységükről és érzelmességükről, amit jellemzően a családjuk és sok barátjuk is nagyra értékel. Ha azonban az ismerkedésről párválasztásról van szó, már hátráltatóak lehetnek számukra ezek a tulajdonságok. Méghozzá azért, mert a személyiségük gyakran készteti őket arra, hogy fejest ugorjanak egy új kapcsolatba. De hogy miért is rossz ez?



Esetükben azért, mert mondhatni az első pillanattól kezdve kinyitják a szívüket, és érzelmekkel teli viszonyulnak a másikhoz, aminek sajnos gyakran elutasítás vagy csalódás lehet a vége. Ha te is tapasztaltál már hasonlót, akkor a legfontosabb az, hogy ne szomorkodj! A te erősséged az érzékeny természeted, éppen ezért nem az fog segíteni, ha falakat emelsz magad köré, hanem ha egy olyan partner felé nyitsz, aki nagy értékként tekint arra, hogy szereted igazán megélni és kifejezni az érzéseidet.



