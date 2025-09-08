Csillagjegyed szerint ezen szoktál a leginkább szorongani
Szabó Erzsébet
Írta 2025.09.08.

Tudtad, hogy a szorongásodnak köze lehet a csillagjegyedhez? Ha megérted, honnan erednek negatív érzéseid, könnyebben találhatsz hatékony módszereket a kezelésükre.

1/12 Kos

Kos
Kosként a szorongásod gyakran a kudarc és a magas elvárások miatti félelemből fakad. Versengő természeted hajt, hogy mindenben a legjobb legyél, de ez könnyen kiégéshez vezethet. Gondolj arra, hogy nem mindig kell mindenben a legjobbnak lenned és próbálj meg ön-együttérzést gyakorolni, szünetet tartani.

2/12 Bika

Bika
Bikaként a stabilitás és biztonság iránti igényedből ered a szorongásod. Félsz a változásoktól és a bizonytalanságtól, ami jelentős stresszt okozhat számodra. Igyekezz jobban alkalmazkodni a változásokhoz és bízz abban, hogy képes vagy kezelni az élet váratlan helyzeteit, hiszen nem véletlenül jutottál el addig, ahol most vagy!

3/12 Ikrek

Ikrek
Ikrek zodiákussal a szorongásod gyakran a túlzott stimulációból és döntésképtelenségből fakad. Az elméd folyamatosan tele van ötletekkel, és nehezen teszed le a voksodat egyik vagy a másik oldalon. Igyekezz egyszerre csak egy dologra koncentrálni és a prioritások meghatározása is segíthet csökkenteni a szorongásodat.

