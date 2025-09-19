Így befolyásolja a csillagjegyed, hogyan öltözöl ősszel
iStock

Így befolyásolja a csillagjegyed, hogyan öltözöl ősszel

Nagy Emília
Írta 2025.09.19.

Az évszakok változásával különböző divatirányzatok és stílusok is megjelennek, sokan azonban nem is sejtik, hogy az asztrológia milyen hatással lehet az öltözködési szokásaikra. Ősszel, amikor a levelek színt váltanak, te is felfrissítheted a ruhatárad - sőt, a csillagjegyed különböző inspirációt adhat erre.

Kos

A Kosok számára az ősz általában a merészség időszaka. Impulzív természetük miatt szeretik az élénk színeket és a dinamikus mintákat. Az erős, karizmatikus darabok, mint a bőrdzsekik, a katonai stílusú kabátok vagy a kontrasztos kiegészítők tökéletesen tükrözik energikus személyiségüket.

A Kos jegy szülöttei vonzódnak a sportos és kényelmes ruhadarabok iránt, amelyek lehetővé teszik számukra az aktív életmód fenntartását az átmeneti időszakban is.

