Így befolyásolja a csillagjegyed, hogyan öltözöl ősszel

Kos
A Kosok számára az ősz általában a merészség időszaka. Impulzív természetük miatt szeretik az élénk színeket és a dinamikus mintákat. Az erős, karizmatikus darabok, mint a bőrdzsekik, a katonai stílusú kabátok vagy a kontrasztos kiegészítők tökéletesen tükrözik energikus személyiségüket.
A Kos jegy szülöttei vonzódnak a sportos és kényelmes ruhadarabok iránt, amelyek lehetővé teszik számukra az aktív életmód fenntartását az átmeneti időszakban is.
