Ekkor jön el az elengedés ideje – csillagjegyed szerint

iStock

Farkas Izabella
Írta 2025.10.12.

Az életünk során számos olyan helyzettel találkozunk, amikor valamit el kell engednünk. Legyen szó egy kapcsolat végéről, egy karrierlehetőségről vagy egy kedves szokásunkról, az elengedés folyamata mindenki számára ismerős. De vajon milyen összefüggés van a csillagjegyünk és az elengedés ideje között?

Kos

A Kosok számára az elengedés ideje gyakran a tavasz megérkeztével jön el. Ez az az időszak, amikor a friss energiák hatására hajlamosak újrakalibrálni az életüket. A bennük pulzáló lendület lehetőséget ad számukra, hogy könnyebben letegyék a múlt árnyait, hiszen az új kihívások izgalma vonzóbb számukra.

Mivel a Kos gyakran előnyben részesíti az akciót az elmélkedéssel szemben, fontos számára, hogy a tavaszi időszak aktív tevékenységei közepette érezze a szabadságot és az újrakezdés lehetőségét.

