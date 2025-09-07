Ez a családi szokás erősebben befolyásolja a gyerek jövőjét, mint az iskola

A modern életvitel rohanó tempója mellett sok családban már szinte luxusnak számít, ha mindenki egyszerre ül le vacsorázni. Pedig a közös étkezés nemcsak a táplálkozásról szól, hanem sokkal mélyebb értelmet is hordoz. Az asztal körüli beszélgetések során ugyanis a szülők és gyermekek egyaránt lehetőséget kapnak arra, hogy megosszák élményeiket, gondolataikat és érzéseiket egymással. Ez az egyszerű, ámde mély szokás hihetetlenül erős hatással lehet a gyermekek jövőjére, méghozzá sokkal inkább, mint az iskolai teljesítmény.

Az asztal körüli beszélgetések ereje

A kutatások kimutatták, hogy azok a gyermekek, akik rendszeresen részt vesznek a családi vacsorákon, bizonyítottan jobb teljesítményt nyújtanak az iskolában is. Ugyanis ezek az alkalmak hozzájárulnak a gyermek verbális és szociális képességeinek fejlődéséhez. A beszélgetések során spontán módon alakulnak ki azok a diskurzusok, amelyek elősegítik a gyermekek szókincsének, érzelemkifejező képességeinek és empátiás érzékenységük fejlődését.

