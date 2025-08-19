Melyik csakrád lehet blokkolva? 7 gyakori élethelyzet és a csakrák, amik elakadtak

1. Stressz és szorongás a munkahelyen
A modern élet világában talán nincs is olyan ember, aki ne érezné néha úgy, hogy a munkahelyi elvárások egyensúlyát nehezen tartja fenn.
A gyökércsakra felelős a biztonságérzetért és a stabilitásért. Ha rendszeresen szorongsz a munkahelyeden, lehetséges, hogy ez a csakra nem működik optimálisan.
2. Nehézségek a párkapcsolatban
Nem ritka, hogy egy párkapcsolatban veszekedések, félreértések és eltérő elképzelések merülnek fel. Azonban ha ezen nehézségek tartósan fennállnak, és úgy érzed, hogy az érzelmi kötődés hiányzik, lehetséges, hogy a szakrális csakrád blokkolódott.
Ez a csakra a kreativitásért, az érzelmi egyensúlyért és a párkapcsolati harmóniáért is felelős, így amikor elakadt, nehezen élheted meg az intimitást és az érzelmi közelséget.