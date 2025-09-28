Ciki-e szelfizni az edzőteremben? Csak ha plus size vagy, akkor nem.
Ciki-e szelfizni az edzőteremben? Csak ha plus size vagy, akkor nem.

Schuster Borka
Írta 2025.09.28.

Szelfizni az edzőteremben még mindig sokak szerint „gáz”, pedig a testünkkel való elégedettség kifejezése mindenkinek joga. Miért is kéne emiatt szégyenkeznünk?

Nemrég szembe jött velem egy online szavazás eredménye, amelyben a többség úgy vélte: még mindig ciki szelfit készíteni az edzőteremben. Bevallom, engem ez nagyon meglepett. A közösségi médiában, ahol szinte minden pillanatot dokumentálunk, ahol a nyaralás, a vacsora vagy akár egy új frizura is simán posztot ér, furcsa, hogy pont az edzőtermi szelfi az, ami sokak szerint „gáz”.

Én őszintén úgy gondolom, hogy jogunk van szeretni a saját testünket. Jogunk van büszkének lenni arra, hogy tettünk érte, hogy törődünk vele, hogy elvittük mozogni – és jogunk van ezt megörökíteni.

Mégis, amikor valaki előveszi a telefonját egy-egy edzés végén, sokszor érezni lehet a sandító pillantásokat, a cinkos mosolyokat. Olyan ez, mintha a „body positivity” üzenete nem mindenkire vonatkozna.

Sokszor azt látom, mintha még mindig tartaná magát az a torz gondolat, hogy az önszeretet és az önelfogadás csak bizonyos testek privilégiuma.

