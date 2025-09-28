Ciki-e szelfizni az edzőteremben? Csak ha plus size vagy, akkor nem.

Nemrég szembe jött velem egy online szavazás eredménye, amelyben a többség úgy vélte: még mindig ciki szelfit készíteni az edzőteremben. Bevallom, engem ez nagyon meglepett. A közösségi médiában, ahol szinte minden pillanatot dokumentálunk, ahol a nyaralás, a vacsora vagy akár egy új frizura is simán posztot ér, furcsa, hogy pont az edzőtermi szelfi az, ami sokak szerint „gáz”.
Én őszintén úgy gondolom, hogy jogunk van szeretni a saját testünket. Jogunk van büszkének lenni arra, hogy tettünk érte, hogy törődünk vele, hogy elvittük mozogni – és jogunk van ezt megörökíteni.
Sokszor azt látom, mintha még mindig tartaná magát az a torz gondolat, hogy az önszeretet és az önelfogadás csak bizonyos testek privilégiuma.