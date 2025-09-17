A bűntudat nem a tiéd – így szabadulj meg tőle

A bűntudat forrásai
Sokan nem is tudják, hogy a bűntudat érzése gyakran a gyermekkorban alakul ki. Az a környezet, ahol felnövünk, alapjaiban befolyásolja, hogyan viszonyulunk másokhoz és saját lelkiismeretünkhöz. Gyakran a szülők, tanárok vagy más tekintélyszemélyek által közvetített elvárások súlya vezethet ahhoz, hogy felnőttkorunkban is magunkkal cipeljük a bűntudatot.
Egy másik forrás lehet társadalmi. Abban a világban élünk, ahol a közösségi média nyomása, a folyamatos összehasonlítás másokkal és a „tökéletesség” elvárása szüntelenül jelen van. Ez mind hozzájárulhat ahhoz, hogy felelősnek érezzük magunkat olyan dolgokért is, amelyekhez valójában semmi közünk nincs.
