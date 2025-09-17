A bűntudat nem a tiéd – így szabadulj meg tőle

Mindenki ismeri az érzést, amikor olyasmi miatt érez bűntudatot, amihez valójában semmi köze. Ez a jelenség különösen gyakori az empatikus, segítőkész emberek körében, akik mások problémáit is a sajátjuknak érzik. A bűntudat, amikor nem mi vagyunk a felelősek, egyfajta lelki teher, ami szorongást és stresszt okozhat, ha nem sikerül kezelni. De honnan is eredhet ez az érzés, és hogyan lehet megszabadulni tőle?

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

A bűntudat forrásai

Sokan nem is tudják, hogy a bűntudat érzése gyakran a gyermekkorban alakul ki. Az a környezet, ahol felnövünk, alapjaiban befolyásolja, hogyan viszonyulunk másokhoz és saját lelkiismeretünkhöz. Gyakran a szülők, tanárok vagy más tekintélyszemélyek által közvetített elvárások súlya vezethet ahhoz, hogy felnőttkorunkban is magunkkal cipeljük a bűntudatot.

Egy másik forrás lehet társadalmi. Abban a világban élünk, ahol a közösségi média nyomása, a folyamatos összehasonlítás másokkal és a „tökéletesség” elvárása szüntelenül jelen van. Ez mind hozzájárulhat ahhoz, hogy felelősnek érezzük magunkat olyan dolgokért is, amelyekhez valójában semmi közünk nincs.

A cikk folytatódik, lapozz!