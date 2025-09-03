7 brutálisan őszinte jel, hogy nem a saját életedet éled
7 brutálisan őszinte jel, hogy nem a saját életedet éled

Farkas Izabella
Írta 2025.09.03.

Gyerekkorunktól kezdve szocializációnk része, hogy alkalmazkodunk környezetünk elvárásaihoz. Ez természetes, de amint minden döntésedet mások elvárása határozza meg, elveszítheted autentikus önmagad. Az egyik legfontosabb jele, hogy mások kívánságait teljesíted, az, hogy ritkán, vagy egyáltalán nem érzed a tetteid következményeként elégedettnek vagy boldognak magad.

1. Mindig másoknak akarsz megfelelni

Amikor ebben a helyzetben találod magad, gondolj arra, hogy mi lenne az, amit te valójában csinálni szeretnél? Ha a válasz gyakran eltér attól, amit valóban véghezviszel, komoly esély van rá, hogy nem a saját életedet éled.

