Borzasztó dolgokat művel a testeddel, ha éhgyomorra iszod a kávét

Amikor éhgyomorra fogyasztunk kávét, a gyomor fokozottan sósav termelésére kényszerül, ami irritálhatja az epehólyagot és komoly problémákhoz vezethet. Az éhgyomorra bevitt koffein stimulálja az epehólyagot, ami alapesetben az étkezések során termel és választ ki epét. Ha azonban nincs étel jelen a rendszerben, az epe felhalmozódik, ami fokozza az epekőképződés kockázatát.

Epekövek, avagy az epehólyag megterhelése

Ráadásul, amikor az éhgyomorra ivott kávé hatására az epeúti rendszer túlterheltté válik, olyan állapotok is kialakulhatnak, mint a cholecystitis vagy az epehólyag gyulladása. Ezen betegségek kezelése gyakran sebészeti beavatkozást igényel, így érdemes kétszer is meggondolni, hogyan indítjuk napjainkat.

