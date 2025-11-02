Ez komoly: megtaníthatod a hajadnak, hogy ne zsírosodjon

Ha gyönyörű, dús, erős hajad van, ami szinte magát tisztítja, és nem kell olyan apróságokkal foglalkoznod, mint a zsírosodás elleni praktikák, akkor először is: irigylünk, másodszor: ne olvass tovább, mert ez a cikk nem neked készült. Ha azonban a hozzánk hasonló maradék 99%-hoz tartozol, segítünk, hogy kicsit kevesebbet kelljen szenvedned a folyton lelapuló és élettelen loknikkal! Adunk néhány tippet, hogyan szoktathatod hozzá a hajadat, hogy ne zsírosodjon annyira, és ehhez még mindennapos hajmosásra sem lesz szükséged.
1/5 Hajmosási rutin
Mindennek az alapja a jó sampon – sajnos el kell, hogy keserítsünk, ezt valószínűleg nem az 1000 forint alatti árkategóriában fogod megtalálni. A pipereboltokban található samponok nagyon jók egy átlagos haj mindennapi ápolására, de ha szeretnél javítani a fejbőröd és a hajszálaid egészségén, ennél többre lesz szükséged.
Próbáld ki a fodrászboltokban kapható, kicsit drágább, de nagyobb kiszerelésű samponokat – kérj segítséget a fodrászodtól, ő biztosan szívesen segít, és elmondja, melyik márkát ajánlja. Érdemes ugyanabból a márkából sampont és balzsamot is venni, mert gyakran együtt a leghatásosabbak.
2/5 Balzsamozz először!
Igen, eddig az volt az aranyszabály, hogy először sampon, aztán balzsam, de ha nem szeretnéd, hogy lelapuljon és könnyen zsírosodjon a hajad, ezt a sorrendet érdemes megfordítani! Ezentúl is csak a hajvégeidet kend be balzsammal, hiszen a hajtöveket ez is zsírosítja, de kivételesen ezt használd először, és csak utána samponozz – lehetőleg kétszer.
Így a hajvégeid puhák maradnak, viszont a tincseken maradt balzsam súlya nem húzza le a hajkoronádat, és sokkal tisztábbnak is érzed majd, mintha a szokásos sorrendet alkalmaztad volna.
Ahhoz, hogy hozzászoktasd a hajadat, hogy nincs mindennap megmosva (ez ugyanis nagyon káros neki, mert a fejbőröd természetes védekezőképességét megöli, és így könnyebben zsírosodik a hajtöved), maximum három naponta szabad samponoznod.
Ha azonban úgy érzed, hogy nagyon ápolatlan a hajad, használj almaecetet!
Vizezd be a hajadat, majd a tövektől indulva önts rá némi ecetet, hagyd rajta pár percig, majd mosd le. Ez visszaadja a tincseid fényét, és egy kis energiát is ad a megfáradt hajadnak, ráadásul filléres praktika.