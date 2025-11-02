Ez komoly: megtaníthatod a hajadnak, hogy ne zsírosodjon

Igen, eddig az volt az aranyszabály, hogy először sampon, aztán balzsam, de ha nem szeretnéd, hogy lelapuljon és könnyen zsírosodjon a hajad, ezt a sorrendet érdemes megfordítani! Ezentúl is csak a hajvégeidet kend be balzsammal, hiszen a hajtöveket ez is zsírosítja, de kivételesen ezt használd először, és csak utána samponozz – lehetőleg kétszer.



Így a hajvégeid puhák maradnak, viszont a tincseken maradt balzsam súlya nem húzza le a hajkoronádat, és sokkal tisztábbnak is érzed majd, mintha a szokásos sorrendet alkalmaztad volna.



