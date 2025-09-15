Betiltották az EU-ban a géllakkok népszerű összetevőjét rákkeltő hatása miatt
iStock

Betiltották az EU-ban a géllakkok népszerű összetevőjét rákkeltő hatása miatt

Szabó Erzsébet
Írta 2025.09.15.

Az Európai Unió betiltotta a TPO nevű vegyület használatát a kozmetikumokban annak rákkeltő hatása miatt. Ez a változás számos felhasználót érint, akik számára fontos a biztonságos kozmetikumok használata.

Amikor először kezdtem géllakkot használni, egyáltalán nem gondoltam arra, hogy vajon mi rejtőzik a kis üvegcsében. A manikűr számomra a kényeztetésről, a szépségről és a tartós hatásról szólt.

Aztán a járvány alatt hirtelen ott találtam magam manikűrös nélkül, aminek az lett az eredménye, hogy teljesen leálltam a géllakk használattal. Meglepő módon az évek óta „rejtegetett” körmeim időközben egészségesebbek és erősebbek lettek, mint valaha voltak. Viszont egyre többször jött velem szembe információ arról, mennyire károsak a mesterséges adalékanyagok és mennyire sokat használunk belőlük nap, mint nap – nem csupán a szépségápolásban. Mindez arra késztetett, hogy sokkal jobban figyeljek arra, mit is kenek magamra.

De miért tiltották be a TPO-t?

2025. szeptember 1-jétől az Európai Unióban hivatalosan is tilos a trimetil-benzoil-difenilfoszfin-oxid, azaz a TPO nevű vegyület használata a kozmetikumokban. A TPO egy olyan összetevő, amely a géllakkokban fotoiniciátorként működik.

Ez azt jelenti, hogy amikor UV- vagy LED-lámpa fényével érintkezik, segít megkötni, megkeményíteni a lakkot. Ez az, amitől a géllakk tartós, fényes és ellenálló lesz – szóval pont olyan, amilyennek szeretjük.

A gond vele, hogy a toxikológiai vizsgálatok alapján a TPO rákkeltő, mutagén és a reprodukciós képességekre is káros hatású lehet. Az EU ezért a CMR-kategóriába sorolta és betiltotta minden kozmetikai termékben, nemcsak a géllakkok világában.

istockphoto.com




