Betiltották az EU-ban a géllakkok népszerű összetevőjét rákkeltő hatása miatt

Az Európai Unió betiltotta a TPO nevű vegyület használatát a kozmetikumokban annak rákkeltő hatása miatt. Ez a változás számos felhasználót érint, akik számára fontos a biztonságos kozmetikumok használata.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Amikor először kezdtem géllakkot használni, egyáltalán nem gondoltam arra, hogy vajon mi rejtőzik a kis üvegcsében. A manikűr számomra a kényeztetésről, a szépségről és a tartós hatásról szólt.

Aztán a járvány alatt hirtelen ott találtam magam manikűrös nélkül, aminek az lett az eredménye, hogy teljesen leálltam a géllakk használattal. Meglepő módon az évek óta „rejtegetett” körmeim időközben egészségesebbek és erősebbek lettek, mint valaha voltak. Viszont egyre többször jött velem szembe információ arról, mennyire károsak a mesterséges adalékanyagok és mennyire sokat használunk belőlük nap, mint nap – nem csupán a szépségápolásban. Mindez arra késztetett, hogy sokkal jobban figyeljek arra, mit is kenek magamra.

De miért tiltották be a TPO-t?

2025. szeptember 1-jétől az Európai Unióban hivatalosan is tilos a trimetil-benzoil-difenilfoszfin-oxid, azaz a TPO nevű vegyület használata a kozmetikumokban. A TPO egy olyan összetevő, amely a géllakkokban fotoiniciátorként működik. Mások ezeket olvassák Így értsünk szót majdnem felnőtt gyerekeinkkel. Tenni kell a jó kapcsolatért! Van 4 nyújtógyakorlat, aminek gyakorlásával megőrzöd a fiatalságodat 7 népszerű karácsonyi film a Netflixről, amitől egyből ünnepi hangulatod lesz „Amikor megállított a rendőr, rókáztam egyet” Terhes nők vicces történetei

Ez azt jelenti, hogy amikor UV- vagy LED-lámpa fényével érintkezik, segít megkötni, megkeményíteni a lakkot. Ez az, amitől a géllakk tartós, fényes és ellenálló lesz – szóval pont olyan, amilyennek szeretjük.

A gond vele, hogy a toxikológiai vizsgálatok alapján a TPO rákkeltő, mutagén és a reprodukciós képességekre is káros hatású lehet. Az EU ezért a CMR-kategóriába sorolta és betiltotta minden kozmetikai termékben, nemcsak a géllakkok világában.

A cikk folytatódik, lapozz!