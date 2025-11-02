Egy beteg ember 7 legbölcsebb tanácsa az élethez

Egy beteg ember 7 legbölcsebb tanácsa az élethez

Zabolai Margit
Írta 2025.11.02.

Elkapni egy megfázást kellemetlen dolog. Ha emiatt ki kell hagynunk egy fontos eseményt, az még rosszabb. Súlyos betegségben szenvedni, vagy hosszabb ideig, akár évekig betegeskedni pedig mindannyiunk rémálma. Toni Bernhard párizsi nyaralásra indult a férjével, azonban a második napon elkapott egy fertőzést, és a vakáció nagy részét ágyban töltötte. 10 évvel később állapota szinte változatlan volt. Ekkor szedte össze azokat az életbölcsességeket, amelyeket a betegsége alatt megtanult, és amelyekből beteg és egészséges emberek egyaránt okulhatnak. Íme, néhány a leginkább elgondolkodtatóak közül.

1/7 Merj új életet kezdeni!

Toni szerint az életben újra és újra vannak olyan helyzetek, amikor fel kell adnunk régi szokásainkat, ám ahelyett, hogy ezt elfogadnánk, és az új, elérhető lehetőségek felé nyitnánk, görcsösen ragaszkodunk a régi életünkhöz.

Saját bevallása szerint, amikor betegsége miatt fel kellett hagynia a tanítással, dühös és csalódott volt, amikor pedig valaki azt javasolta, írjon könyvet az ágyban töltött idő alatt, azt mondta, képtelen rá – aztán mégis megtette.
Szerinte fel kell ismernünk, amikor ideje továbblépni, és elengedni valamit, hogy aztán új dolgokba foghassunk.

2/7 Egyenlők vagyunk

Toni szerint a betegség alázatra is tanította, és ráébresztette, hogy végső soron mind egyenlők vagyunk. Az elmúlt években hosszú időt töltött várótermekben, ahol ugyanúgy várt a sorára ő is, mint a gazdagok és a hajléktalanok.

Fontos a mindennapokban is arra emlékeznünk, hogy az életünk talán különbözik, de egyenlőnek születünk, és egyenlőként is távozunk majd ebből a világból.

3/7 Lásd meg a szépséget!

Toni szerint a betegsége ugyan elvette tőle annak a lehetőségét, hogy távoli helyekre utazzon, megtanította viszont arra, hogy észrevegye a szépséget olyan dolgokban, amelyeket korábban nem értékelt.

Az ablakban nyíló virágban, az ágya mellett, a sarokban lakó pókban, a reggeli napsugarakban. Millió apró csoda vesz bennünket körül, ám ezeket sokszor nem vesszük észre addig, amíg nagyobb vágyakat kergetünk.

