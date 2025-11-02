Egy beteg ember 7 legbölcsebb tanácsa az élethez

Elkapni egy megfázást kellemetlen dolog. Ha emiatt ki kell hagynunk egy fontos eseményt, az még rosszabb. Súlyos betegségben szenvedni, vagy hosszabb ideig, akár évekig betegeskedni pedig mindannyiunk rémálma. Toni Bernhard párizsi nyaralásra indult a férjével, azonban a második napon elkapott egy fertőzést, és a vakáció nagy részét ágyban töltötte. 10 évvel később állapota szinte változatlan volt. Ekkor szedte össze azokat az életbölcsességeket, amelyeket a betegsége alatt megtanult, és amelyekből beteg és egészséges emberek egyaránt okulhatnak. Íme, néhány a leginkább elgondolkodtatóak közül.