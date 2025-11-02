Egy beteg ember 7 legbölcsebb tanácsa az élethez

Toni szerint az életben újra és újra vannak olyan helyzetek, amikor fel kell adnunk régi szokásainkat, ám ahelyett, hogy ezt elfogadnánk, és az új, elérhető lehetőségek felé nyitnánk, görcsösen ragaszkodunk a régi életünkhöz.



Saját bevallása szerint, amikor betegsége miatt fel kellett hagynia a tanítással, dühös és csalódott volt, amikor pedig valaki azt javasolta, írjon könyvet az ágyban töltött idő alatt, azt mondta, képtelen rá – aztán mégis megtette.

Szerinte fel kell ismernünk, amikor ideje továbblépni, és elengedni valamit, hogy aztán új dolgokba foghassunk.



