Milyen belső hang vezeti a lelki életedet? A kvantumfizikus magyarázata ez

Kvantumfizika és a tudat
A kvantumfizika egyik alapvető felfedezése az, hogy az anyag nem mindig viselkedik a megszokott fizikai törvények szerint. Az atomi és szubatomi részecskék szintjén az események véletlenszerűek, és úgy tűnik, hogy a megfigyelő jelenléte is szerepet játszik a mérési eredményekben. Ez a jelenség felkeltette a tudósok érdeklődését a tudat és a megfigyelés szerepéről a fizikai világban.
Néhány neves kvantumfizikus, mint például Sir Roger Penrose, arra a következtetésre jutott, hogy a tudatot nem lehet kizárólag a klasszikus fizika törvényeivel megmagyarázni. Ehelyett úgy vélik, hogy a tudat valamilyen módon összefügg a kvantumfolyamatokkal. Ez a kapcsolat talán magyarázhatja, hogy belső hangjaink miként képesek formálni a valóságot.