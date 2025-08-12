Azt mondták, majd megbánom – nagykorú lett az első tetoválásom

Amikor először kimondtam hangosan, hogy tetoválást szeretnék, a reakciók gyorsan megérkeztek: „Majd megbánod” és „Mi lesz vele húsz év múlva?”

Nem is csoda – akkoriban még ritkaságszámba ment, ha valaki a korosztályomból tetováltatta magát. Sokan úgy gondolták, ez csak egy múló szeszély, amit később szégyen és megbánás követ majd.

Pedig számomra nem egy hirtelen jött ötlet volt. Nem egy divatos minta ragadt meg egy magazinból vagy egy barátnői ajánlásból. Már évek óta motoszkált bennem egy szó, ami pontosan kifejezte azt, amit gondolok az életről, a határaimról, a helyemről a világban. Tudtam: amint betöltöm a tizennyolcat, a gondolat végre testet ölt.

Egyetlen szó, mégis ezer mondat helyett beszél

A felirat egyszerű, mégis mély értelmet hordoz számomra. Nem csupán dísz, hanem olyan gondolat, ami azóta is elkísér, mint egy belső iránytű. Olykor halkan, máskor határozottan szólal meg bennem, és emlékeztet arra, ki vagyok és mi az igazán fontos az életben.

A tinta ugyan kissé halványodott az évek során, de a jelentése csak egyre hangsúlyosabb lett. Már nemcsak az eredeti érzést hordozza, hanem mindazt, amit azóta tanultam, megéltem és átalakítottam magamban.