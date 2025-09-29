Azt hittem semmi finomat nem ehetek többé – de rájöttem, bármit lehet mentesen készíteni!
iStock

Azt hittem semmi finomat nem ehetek többé – de rájöttem, bármit lehet mentesen készíteni!

Nyul Debóra
Írta 2025.09.29.

A magyar konyha nem csak emlékeket és ízeket jelent, hanem kihívásokat is, ha valaki érzékenységgel él. Fedezd fel, hogyan lehet az otthonos ízeket mentesen is élvezni.

A magyar konyha számomra mindig egyet jelentett az otthonnal, az emlékekkel, az ünnepi ebédekkel, a hétvégi bőséggel – a nagymamám cérnametéltes húslevesével, amiből már délelőtt több tányérral mertem, a lángos illatával a strandról, vagy a vasárnapi csirkepaprikással, amit nokedlivel ettünk, tejfölösen.

Aztán jött a diagnózis: glutén-, tej- és tojásfehérje-érzékeny vagyok. Először megdöbbentem, majd próbáltam elképzelni, hogyan fogok ilyen ételeket újra enni – vagy egyáltalán: fogok-e még valaha? A válasz akkor még nem volt egyértelmű. Ma már viszont határozottan az: igen, fogok. Sőt, eszem. Mentesen, és jólesőbben, mint valaha.

Az első kísérletek: csalódások és meglepő sikerek

Kezdetben persze nem volt minden egyszerű. Az első gluténmentes lisztből készített pékáruim némelyike például inkább cementre hasonlított, mint saját készítésű finomságra.

A növényi tejhelyettesítők közül sok ízélményben messze elmaradt a megszokottól, és a „mentes” kenyerek olykor inkább szivacsra, mintsem péksüteményre emlékeztettek. De nem adtam fel.

Elkezdtem figyelni, olvasni, kísérletezni – és legfőképpen: hazai, minőségi alapanyagokat keresni, mert hittem abban, hogy a magyar konyha lehet jó úgy is, hogy mentes. A sejtésem aztán beigazolódott: ahogy telt az idő, úgy lett egyre kevesebb a kompromisszum, és egyre több a valódi élmény.

