Az 5 kedvenc göndör hajra való termékünk a drogériák polcairól
iStock

Az 5 kedvenc göndör hajra való termékünk a drogériák polcairól

Schuster Borka
Írta 2025.10.15.

A göndör haj különleges ápolást igényel, és a megfelelő termékek kiválasztása kulcsfontosságú. Ismerd meg az öt legjobb drogériás terméket, amelyek segítenek megőrizni a fürtök természetes szépségét.

A göndör haj egyszerre áldás és kihívás: tele van karakterrel, textúrával és mozgással, de épp annyira igényli a törődést és a megfelelő termékeket is. A legtöbb hullámos vagy göndör hajú ember tudja, hogy nem minden hab, olaj vagy krém működik egyformán — egy rosszul megválasztott formula könnyen elnehezíti a fürtöket, vagy épp túlzottan kiszárítja őket. Az ideális terméknek egyszerre kell definiálnia, hidratálnia és kontrollálnia a tincseket, miközben megőrzi a haj természetes rugalmasságát.

A göndör hajápolás kulcsa mindig a kísérletezés: mindenki hajtípusa más, és ami egyik göndörön csodát tesz, az a másikon kevésbé működik. De az biztos, hogy ezek az öt termék már sok göndör hajú nő polcán bizonyított.

TIGI Bed Head Curls Rock Amplifier Mega Shaping Cream

Ha göndör hajról van szó, a TIGI neve megkerülhetetlen. A Curls Rock Amplifier egy igazi klasszikus, amelyet a profi fodrászok is gyakran ajánlanak. Ez a krém kifejezetten a göndör és hullámos haj formázására készült, és abban segít, hogy a tincsek természetes módon rajzolódjanak ki, ne váljanak szöszössé, és ne nehezedjenek el.

Olvass még a témában

A formula nedvességzáró hatású, vagyis a haj hidratált marad még párás időben is. Külön plusz pont, hogy nem ragad, nem lesz tőle merev a haj, így a természetes mozgás és rugalmasság megmarad. Elég egy borsónyi mennyiséget tenni a nedves hajba, majd diffúzorral megszárítani — a végeredmény: fényes, rendezett, mégis élettel teli fürtök.

