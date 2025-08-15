Ez a te augusztusi megerősítésed, csillagjegyed szerint

Az augusztus különleges hónap: mintha egy híd lenne a fülledt nyári szabadság és az őszi lendület között. Egy kicsit még élvezzük a napsütést, de közben már rendszerezzük a gondolatainkat és érezzük, hogy valami új kezdődik.

A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Ideje, hogy kicsit megállj, átgondold, merre tartasz, és hogyan érzed magadat a bőrödben! A megerősítések pedig nem varázsigék, hanem apró kapaszkodók, amelyek emlékeztetnek arra, hogy mennyi mindenre képes vagy.

Írd fel a saját mondatodat egy lapra, tedd ki a fürdőszobatükörre vagy az éjjeli szekrényre, és olvasd el minden nap! Lehet, hogy elsőre csak egy mosolyt csal az arcodra – de idővel új nézőpontot is adhat!

Kos

„Nem hajtok most, csak engedem, hogy rám találjon, ami az enyém.”

Mindenki tudja, hogy szereted az akciót, de most nem az a dolgod, hogy mindenáron nyomd a gázt. Itt az idő hátradőlni – szokatlan érzés lesz, de pont ettől működik majd!