Ez a te augusztusi megerősítésed, csillagjegyed szerint

Ideje, hogy kicsit megállj, átgondold, merre tartasz, és hogyan érzed magadat a bőrödben! A megerősítések pedig nem varázsigék, hanem apró kapaszkodók, amelyek emlékeztetnek arra, hogy mennyi mindenre képes vagy.
Írd fel a saját mondatodat egy lapra, tedd ki a fürdőszobatükörre vagy az éjjeli szekrényre, és olvasd el minden nap! Lehet, hogy elsőre csak egy mosolyt csal az arcodra – de idővel új nézőpontot is adhat!
Kos
„Nem hajtok most, csak engedem, hogy rám találjon, ami az enyém.”
Mindenki tudja, hogy szereted az akciót, de most nem az a dolgod, hogy mindenáron nyomd a gázt. Itt az idő hátradőlni – szokatlan érzés lesz, de pont ettől működik majd!
