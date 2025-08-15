Ez a te augusztusi megerősítésed, csillagjegyed szerint
istockphoto.com

Címlap / Életmód / Lélek / Ez a te augusztusi megerősítésed, csillagjegyed szerint

Ez a te augusztusi megerősítésed, csillagjegyed szerint

Szabó Erzsébet
Írta 2025.08.15.

Az augusztus különleges hónap: mintha egy híd lenne a fülledt nyári szabadság és az őszi lendület között. Egy kicsit még élvezzük a napsütést, de közben már rendszerezzük a gondolatainkat és érezzük, hogy valami új kezdődik.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

Ideje, hogy kicsit megállj, átgondold, merre tartasz, és hogyan érzed magadat a bőrödben! A megerősítések pedig nem varázsigék, hanem apró kapaszkodók, amelyek emlékeztetnek arra, hogy mennyi mindenre képes vagy.

Írd fel a saját mondatodat egy lapra, tedd ki a fürdőszobatükörre vagy az éjjeli szekrényre, és olvasd el minden nap! Lehet, hogy elsőre csak egy mosolyt csal az arcodra – de idővel új nézőpontot is adhat!

Kos

„Nem hajtok most, csak engedem, hogy rám találjon, ami az enyém.”

Mindenki tudja, hogy szereted az akciót, de most nem az a dolgod, hogy mindenáron nyomd a gázt. Itt az idő hátradőlni – szokatlan érzés lesz, de pont ettől működik majd!

istockphoto.com

Érdekel az összes csillagjegy többi horoszkópja is? Látogasd meg a Bien.hu megújult Horoszkóp főoldalát, és böngéssz a napi, heti és havi előrejelzések között!

Oldalak: 1 2 3 4 5

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/5
Következő»
KAPCSOLÓDÓ CIKK

Egyszerű mondatok, hatalmas erővel – 5 mantra, amit érdemes ismételned

Egyszerű mondatok, hatalmas erővel – 5 mantra, amit érdemes ismételned ELOLVASOM MOST     ➞
Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

HOZZÁSZÓLÁSOK