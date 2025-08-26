Lesz még meleg augusztusban? Friss időjárás jelentés

Ma, 2025. augusztus 26-án Magyarországon a nappali hőmérséklet általában 27-32 fok között alakul, a reggeli órákban 15-18 fok körül lesz, majd délután emelkedik a maximum hőmérséklet.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

A levegő párás, de a hőség enyhül az előző napokhoz képest.

Az időjárás óránkénti bontásban várhatóan így alakul:

Reggel 6-9 óra között: 15-18 fok, napos, kevés felhővel, csapadék nem valószínű, szél gyenge, 5-10 km/h sebességgel.

Délelőtt 9-12 óra között: 22-26 fok, napos idő, enyhe szellő 10-15 km/h, eső nem várható.

Délután 12-15 óra között: 29-32 fok, napsütés dominál, esetleg kevés gomolyfelhő, szél élénkebb lehet, 15-20 km/h, csapadék valószínűsége alacsony.

Kora este 15-18 óra között: 28-30 fok, szél továbbra is élénk, 15-20 km/h, eső vagy zápor nem valószínű.

Este 18-21 óra között: 24-26 fok, enyhül az idő, szél gyengül, 10 km/h körül, tiszta idő.

Éjszaka 21-24 óra között: 18-20 fok, derült vagy kevés felhős ég, szél gyenge.

Csapadék tekintetében ma nem várható jelentős eső vagy zivatar, a légkör viszonylag stabil, így száraz marad az idő. Mások ezeket olvassák Figyelem: veszélyes időjárás és rekordhőmérséklet Ma erősen támadnak a pollenek. Készülj a tünetekre! Ne csodálkozz, ha tüsszögsz. Veszélyes a pollenkoncentráció Ma ideális nyári időjárásunk van, ennyi fok várható

A szél iránya és sebessége napközben változhat, de általánosságban délnyugati vagy nyugati irányból érkezik, mérsékelt erősséggel.

A cikk folytatódik, lapozz!