Lesz még meleg augusztusban? Friss időjárás jelentés

A levegő párás, de a hőség enyhül az előző napokhoz képest.
Az időjárás óránkénti bontásban várhatóan így alakul:
- Reggel 6-9 óra között: 15-18 fok, napos, kevés felhővel, csapadék nem valószínű, szél gyenge, 5-10 km/h sebességgel.
- Délelőtt 9-12 óra között: 22-26 fok, napos idő, enyhe szellő 10-15 km/h, eső nem várható.
- Délután 12-15 óra között: 29-32 fok, napsütés dominál, esetleg kevés gomolyfelhő, szél élénkebb lehet, 15-20 km/h, csapadék valószínűsége alacsony.
- Kora este 15-18 óra között: 28-30 fok, szél továbbra is élénk, 15-20 km/h, eső vagy zápor nem valószínű.
- Este 18-21 óra között: 24-26 fok, enyhül az idő, szél gyengül, 10 km/h körül, tiszta idő.
- Éjszaka 21-24 óra között: 18-20 fok, derült vagy kevés felhős ég, szél gyenge.
Csapadék tekintetében ma nem várható jelentős eső vagy zivatar, a légkör viszonylag stabil, így száraz marad az idő.
A szél iránya és sebessége napközben változhat, de általánosságban délnyugati vagy nyugati irányból érkezik, mérsékelt erősséggel.
