„Mackó látlak, úgy hiányoztál!”- Elhunyt betegek utolsó mondatai

Hospice gondozó voltam, amikor hozzánk került egy húszéves srác. Igazi rosszfiú volt, aki nem akarta elhinni, hogy agresszív májrákja van és meg fog halni. Dühös volt, ragaszkodott az élethez, egész nap káromkodott a családtagjaival, az anyja hiába kérte sírva, hogy gondoljon Istenre. Halála előtt a szülei a szobájába hívtak, a fiú szemei üvegesek voltak, alig lélegzett, a bőre hideg volt, közeledett a vég.



Az anyja a fülébe suttogta: „Fogadd a szívedbe Jézust!” A srác az mormolta: „A p.csába Jézussal…” Majd oldalra fordította a fejét, szemei rémülten kikerekedtek, rángatózni kezdett és ezt kiáltotta: „A p.csába!! Úristen ne, NEEEE!!!” majd visszaesett az ágyra és meghalt. Az anyját hisztérikus állapotban vezettük ki, meggyőződése volt, hogy a fia a pokolra került. Én kivettem két nap szabit és csak reménykedem abban, hogy csak a gyógyszerek miatt hallucinált.



